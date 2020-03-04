4 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor

GALATASARAY

12.00 Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertliler, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

- Bordo mavili takımda Gaziantep FK maçının hazırlıkları başlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

11.00 Başkan Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 12 Mart Perşembe günü Kopenhag ile oynanacak mücadele ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

MALATYASPOR

11.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hikmet Karaman'ın imza töreni kulüp başkanı Adil Gevrek'in katılımı ile düzenlenecek.

BASKETBOL

- THY EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız

22.15 Maccabi FOX - Anadolu Efes

- FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Türk Telekom - Beşiktaş Sompo Sigorta

- FIBA Europe Cup

17.00 Bahçeşehir Koleji - Ventspils

20.30 Kiev Basket- Pınar Karşıyaka

- 7DAYS EuroCup

20.00 Tofaş - MoraBanc Andorra

- Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali

17.30 Galatasaray - İzmit Belediyespor

20.30 OGM Ormanspor - Beşiktaş TRC İnşaat

VOLEYBOL

- CEV Challenge Kupası

18.00 Türk Hava Yolları - ASKÖ Linz-Steg

- CEV Kupası

19.00 Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta

- CEV Challenge Kupası

20.00 CEZ Karlovarsko - Spor Toto

TENİS

- Davis Cup

15.00 Türkiye-İsrail arasındaki Davis Cup eşleşmesi öncesinde takım kaptanları basın toplantısı düzenleyecek ve resmi kura çekimi gerçekleştirilecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.00 Sparta Prag - Baník Ostrava (Semih Kaya - Çekya Kupası)

20.30 Aalborg - Kopenhag (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi - Danimarka DBU KUPASI)

20.30 Leverkusen - Union Berlin (Yunus Mallı - Almanya Kupası)

22.45 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen (Ömer Toprak, Nuri Şahin - Almanya Kupası)

22.45 Juventus - Milan (Merih Demiral* - Hakan Çalhanoğlu - İtalya Kupası)

22.45 Leicester City - Birmingham City (Çağlar Söyüncü - İngiltere Federasyon Kupası)

Kaynak: DHA