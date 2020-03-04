4 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi
12.00 Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor
GALATASARAY
12.00 Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başlayacak.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR
- Bordo mavili takımda Gaziantep FK maçının hazırlıkları başlayacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.00 Başkan Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 12 Mart Perşembe günü Kopenhag ile oynanacak mücadele ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
MALATYASPOR
11.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hikmet Karaman'ın imza töreni kulüp başkanı Adil Gevrek'in katılımı ile düzenlenecek.
BASKETBOL
- THY EuroLeague
20.45 Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız
22.15 Maccabi FOX - Anadolu Efes
- FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Türk Telekom - Beşiktaş Sompo Sigorta
- FIBA Europe Cup
17.00 Bahçeşehir Koleji - Ventspils
20.30 Kiev Basket- Pınar Karşıyaka
- 7DAYS EuroCup
20.00 Tofaş - MoraBanc Andorra
- Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali
17.30 Galatasaray - İzmit Belediyespor
20.30 OGM Ormanspor - Beşiktaş TRC İnşaat
VOLEYBOL
- CEV Challenge Kupası
18.00 Türk Hava Yolları - ASKÖ Linz-Steg
- CEV Kupası
19.00 Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta
- CEV Challenge Kupası
20.00 CEZ Karlovarsko - Spor Toto
TENİS
- Davis Cup
15.00 Türkiye-İsrail arasındaki Davis Cup eşleşmesi öncesinde takım kaptanları basın toplantısı düzenleyecek ve resmi kura çekimi gerçekleştirilecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL
20.00 Sparta Prag - Baník Ostrava (Semih Kaya - Çekya Kupası)
20.30 Aalborg - Kopenhag (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi - Danimarka DBU KUPASI)
20.30 Leverkusen - Union Berlin (Yunus Mallı - Almanya Kupası)
22.45 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen (Ömer Toprak, Nuri Şahin - Almanya Kupası)
22.45 Juventus - Milan (Merih Demiral* - Hakan Çalhanoğlu - İtalya Kupası)
22.45 Leicester City - Birmingham City (Çağlar Söyüncü - İngiltere Federasyon Kupası)
Kaynak: DHA
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