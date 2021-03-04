4 Mart Hava Durumu | Yurtta güneşli hava etkisini gösterecek!
Meteoroloji'den gelen açıklamalara göre ülke genelinde az bulutlu ve güneşli bir hava etkili olurken Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Trabzon, Rize, Hatay ve Şırnak çevreleri ile Artvin kıyılarında sağanak yağış görülmesi bekleniyor.Sıcaklıkların ise Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı belirtildi.
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04 Mart 2021 Perşembe 08:37
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