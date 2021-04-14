4 Mayıs 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 4 Mayıs 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

4 MAYIS 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Mayıs 2021 Salı gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

15:00

Chievo - Cremonese

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Cittadella - Virtus Entella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Empoli - Cosenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Vicenza - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Monza - Lecce

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Pescara - Reggiana

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Pisa - Venezia

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Pordenone - Salernitana

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Reggina - Ascoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Spal - Frosinone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Bravo - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:45

Maribor - Tabor Sezana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Fenerbahçe Beko - Galatasaray

Basketbol Süper Ligi

Tivibu Spor 2



18:00

Hegelmann Litauen - Dainava Alytus

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:00

Newcastle Eagles - Sheffield Sharks

Britanya Basketbol Ligi

Bilyoner TV



19:15

Sumqayıt - Sabah Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

19:30

Gais - Östersunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV

19:30

Holstein Kiel - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2,S Sport Plus,Bilyoner TV



19:45

Anadolu Efes - Real Madrid

THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final

beIN Sports Haber, Bein Sports 3, Bilyoner TV



20:00

Le Havre - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



20:00

Nevezis Kedainiai - Zalgiris Vilnius

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

21:00

Luton Town - Rotherham

İngiltere Championship

Bein Sports 2



21:30

Plymouth Raiders - Worcester Wolves

Britanya Basketbol Ligi

Bilyoner TV



21:45

Olimpia Milano - Bayern Münih

THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final

Bein Sports 4, Bilyoner TV



22:00

Manchester City - PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final

beIN Sports Haber, Bein Sports 1, CBC Sport



22:00

Barcelona - Zenit Basket

THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV



