4 Mayıs 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
4 Mayıs 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Mayıs 2021 Salı maç programı başlığı hafta içi ve hafta sonu oynanan maçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 4 Mayıs 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
4 MAYIS 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
4 Mayıs 2021 Salı gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
15:00
Chievo - Cremonese
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Cittadella - Virtus Entella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Empoli - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Vicenza - Brescia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Monza - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Pescara - Reggiana
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Pisa - Venezia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Pordenone - Salernitana
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Reggina - Ascoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Spal - Frosinone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Bravo - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
17:45
Maribor - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Fenerbahçe Beko - Galatasaray
Basketbol Süper Ligi
Tivibu Spor 2
18:00
Hegelmann Litauen - Dainava Alytus
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Newcastle Eagles - Sheffield Sharks
Britanya Basketbol Ligi
Bilyoner TV
19:15
Sumqayıt - Sabah Bakü
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
19:30
Gais - Östersunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV
19:30
Holstein Kiel - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2,S Sport Plus,Bilyoner TV
19:45
Anadolu Efes - Real Madrid
THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final
beIN Sports Haber, Bein Sports 3, Bilyoner TV
20:00
Le Havre - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
20:00
Nevezis Kedainiai - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
21:00
Luton Town - Rotherham
İngiltere Championship
Bein Sports 2
21:30
Plymouth Raiders - Worcester Wolves
Britanya Basketbol Ligi
Bilyoner TV
21:45
Olimpia Milano - Bayern Münih
THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final
Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:00
Manchester City - PSG
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final
beIN Sports Haber, Bein Sports 1, CBC Sport
22:00
Barcelona - Zenit Basket
THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV