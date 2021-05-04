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4 Mayıs 2021 Salı Show TV Yayın Akışı |Hababam Sınıfı Tatilde Show'da

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Show TV 4 Mayıs 2021 Salı gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" yer alırken akşam ise "Hababam Sınıfı Tatilde" yayınlanacak.

4 Mayıs 2021 Salı Show TV Yayın Akışı |Hababam Sınıfı Tatilde Show'da

4 Mayıs 2021 Salı TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise "Hababam Sınıfı Tatilde" filmi izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı...

4 Mayıs 2021 Salı Show TV Yayın Akışı |Hababam Sınıfı Tatilde Show'da

SHOW TV 4 MAYIS 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Çöpçüler Kralı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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