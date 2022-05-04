4 Mayıs 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 04.05.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

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Rusya, ABD ve NATO'yu açık açık tehdit etti! "İmha edilmek için meşru bir hedef"

Uganda'da feci otobüs kazası! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Kılıçdaroğlu'yla aralarında yarış mı var? Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması! Resmen itiraf etti!" Buna hepimizin ihtiyacı var"

Kızlarını öldüren cani adamın karısına yaptığı teklif mide bulandırdı! "Genç bir kadınla evleneyim sana da..."

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