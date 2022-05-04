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  4. 4 Mayıs 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu

4 Mayıs 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu

4 Mayıs 2022 Çarşamba Günlük Koronavirüs Tablosu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda 92 bin 562 Kovid-19 testi yapıldı, 1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1354 oldu.

4 Mayıs 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu

Son dakika! Türkiye'de ve tüm dünyada koronavirüs etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizde bir yandan aşı uygulamaları hız kesmeden sürerken bir yandan da ortaya çıkan yeni varyantlar, salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Bu kapsamda vatandaşlar salgındaki son durumu gösteren son 24 saatin korona tablosunu araştırıyor. Son dakika: 4 Mayıs 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu... İşte detaylar..

4 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

4 Mayıs 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu  "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

Son dakika: 4 Mayıs 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu

3 MAYIS 2022 SALI TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

3 Mayıs 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu  "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı. Son 24 saatte 92 bin 562 Kovid-19 testi yapıldı, 1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1354 oldu.

Son dakika: 4 Mayıs 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu

{TITLE_STRIP}Son dakika: 3 Mayıs 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu

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