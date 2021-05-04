4 Mayıs Elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ başlığı internette sıkça aratılanlar arasına girdi. Bugün evlerinde elektrik kesintisi olup olmadığını merak edenler için biz de kesinti listesine haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

4 MAYIS ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 2021 BEDAŞ

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS 2021

NO: 3553387



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ASLI, REŞİTPAŞA, TAVLA sk / MERKEZ mah GENCERİ, POSTACI, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 04/05/2021 10:00:00 - 04/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS 2021

NO: 3553408

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 680., GÜNGÖREN sk bölgelerinde 04/05/2021 10:00:00 - 04/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3553410

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 187., 199., 201., 202., 203., 204., 205., 206., 214., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 04/05/2021 12:00:00 - 04/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS 2021

NO: 3603320

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 10., MAHMUTBEY 11., MAHMUTBEY 12., MAHMUTBEY 13., MAHMUTBEY 14., MAHMUTBEY 15., MAHMUTBEY 16., MAHMUTBEY 17., MAHMUTBEY 18., MAHMUTBEY 6., MAHMUTBEY 7., MAHMUTBEY 8., ZÜMRÜT sk bölgelerinde 04/05/2021 05:00:00 - 04/05/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS 2021

NO: 3564350

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -SAKIZAĞACI mah sk bölgelerinde 04/05/2021 00:00:00 - 04/05/2021 01:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3564354

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 1. MAHALLE mah sk bölgelerinde 04/05/2021 01:30:00 - 04/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3564355

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 1. MAHALLE mah sk bölgelerinde 04/05/2021 05:00:00 - 04/05/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3599320

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 04/05/2021 10:00:00 - 04/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3599322

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 04/05/2021 13:00:00 - 04/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS 2021

NO: 3580318

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ŞAHİN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 04/05/2021 00:01:00 - 04/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3552102

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BUĞDAY, PİRİ REİS sk bölgelerinde 04/05/2021 09:00:00 - 04/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS 2021

NO: 3532343

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ADALI, ADALI FETTAH, BAKKAL, BEYAZGÜL, EĞLENCE, KÖRKADI, MUMHANE, NERGİS, ŞARIK ARIYAK sk bölgelerinde 04/05/2021 10:00:00 - 04/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS 2021

NO: 3561328

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah DÜNYA SAĞLIK, HARİCİYE KONAĞI, İNÖNÜ sk bölgelerinde 04/05/2021 00:00:00 - 04/05/2021 03:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS 2021

NO: 3610456

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BÜLENT KARPAT, HÜLYA CÖMERT, NAFİ TALU, NİYAZİ TOPTOPRAK, SADULLAH BOZ, TATLIPINAR, TAŞLI PARA, UMUT, İSTASYON sk bölgelerinde 04/05/2021 10:00:00 - 04/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3601321

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, DÜZ, SEYHAN sk bölgelerinde 04/05/2021 12:00:00 - 04/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS 2021

NO: 3553365

İSTANBUL ESENYURT ilce -SANAYİ mah sk ATATÜRK Bulvarı., bölgelerinde 04/05/2021 10:00:00 - 04/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS 2021

NO: 3543321

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah AKARBAŞI, DAR YOKUŞU, GÜZELCE, HAŞMET, KEKİK, KIR YOKUŞU, ŞEN sk bölgelerinde 04/05/2021 10:00:00 - 04/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS 2021

NO: 3568319

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDÜLLATİFPAŞA, YENİKAPI KUMSALI sk / BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, FETHİBEY, HARİKZEDELER, KURULTAY, ORDU, ZEYNEP KAMİL sk / KATİP KASIM mah ZİNDANDELEN sk / KEMALPAŞA mah FETHİBEY, ORDU, REYHANİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 04/05/2021 05:00:00 - 04/05/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3557331

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah FUATPAŞA, MANGALCI ÇIKMAZI, TACİRHANE, UZUNÇARŞI, İSMETİYE sk / SÜLEYMANİYE mah AĞIZLIKÇI, BAHŞENDE, SİYAVUŞPAŞA, TESBİHÇİ, UZUNÇARŞI, İMAMECİ, İSMETİYE, ŞAHENDE sk / TAHTAKALE mah YAVAŞÇA ŞAHİN sk bölgelerinde 04/05/2021 12:00:00 - 04/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS 2021

NO: 3552319

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 547/1., KADİR AKDOĞAN sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk / YENİ MAHALLE mah 547/1., GALERİ, HEKİMSUYU, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 04/05/2021 03:00:00 - 04/05/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3566322

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 646., 647., 647/1., ABDİ İPEKÇİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1408., 1410., 563., 563/2., 563/3., 563/4., 565., 565/1., 565/2., 571., 571/1., 571/2., 571/3., 571/4., 571/5., 573., 574., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 04/05/2021 10:00:00 - 04/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS 2021

NO: 3606347

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.PAPAĞAN sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKASYA, AKGÜL, AKIŞ, AKÇAAĞAÇ, AKÇAAĞAÇ ÇIKMAZI, AKÇE, ALTAN, ALİM, AYÇA, AĞAÇ, BAŞYİĞİT, BERRA, BEYDER, BOYABAT, CAMİALTI, DEMET, DEREBAĞ, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, ERMAN, ERTUĞRUL, ESİN, ESİN ÇIKMAZI, EĞİTİM, FISTIK, FULYA, FUNDA, FİDAN, GÖLBAŞI, GÜLDEFNE, GÜLEÇ, GÜZEL, HUDUT, HİRA, IHLAMUR, KALAMIŞ, KAVAK KÜMESİ, KAYA KÜMESİ, KAYNAK, KENDİR, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KURŞUN, KÖKNAR, MARMARA, MASUM, MAVİŞ, MAZİ, MEHTAP, MELTEM, MÜRVER, NAKIŞ, NEZİR, NURSEMA, OCAK, PARLAK, PAZAR, REÇİNE ÇIKMAZI, SALKIM, SAVAŞ, SAVAŞ ÇIKMAZI, SAYGI, SAĞLAM, SEVİM, SÖĞÜT, SİBEL, TARÇIN, TAŞOCAĞI, TAŞOCAĞI KÜMESİ, UYUM, YURT, YUSUF, ZEMBİL, ZEMBİL KÜMESİ, ÇAMALTI, ÇAMOLUK, ÇİT, ÇİÇEK KÜMESİ, ÖNDER, İBRAHİM, İLKE, İPEK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞAKAYIK, ŞENOL, ŞİMŞİR sk / SULTAN SELİM mah BAĞLANTI sk / ÇAĞLAYAN mah AGAH, AKABE, ASLANBEY, ATAKAN, BAHAR, BAŞARAN, BOSTAN, BOZDEMİR, CİVELEK, DİCLE, DİZER, EKİM, ENİS, ESEN, FERDAĞ, FIRAT, FIRIN, GÜRCAN, HATIRA, KANARYA, KAYABAŞI, KUMRU, LEVENT, MARTI, MAYA, MEHMET AKİF, MERAL, NUR, NİMET, PARK, PAŞA, SAHRA, SALTUK, SEBAT, SİNANPAŞA, TAYFUN, TAŞOCAĞI, TEPE, TEZCAN, TÜRKAN, UYGUN, VATAN, YAY, YÜKSEL, YÜZYIL, ZUHAL, ÖZNUR, ŞAN, ŞEN, ŞEREF sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BUSE, HUDUT, OTLUK sk bölgelerinde 04/05/2021 01:00:00 - 04/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3605335

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah LİMON sk / ÇAĞLAYAN mah ADIGÜZEL, AGAH, BAHAR, BAĞ, BOSTAN, BİROL, CAMİ, ENİS, ESEN, FIRIN, FUZULİ, GÜLBAYIR, KIYMET, LATİF, LEVENT, MAYA, MERAL, NEŞE, NUR, SİNANPAŞA, TAYFUN, TEPE, UYGUN, UYSAL, VATAN, YAYLA, YILDIZHAN, ŞAN sk bölgelerinde 04/05/2021 01:00:00 - 04/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3545351

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHÇEM, BAHÇEM ÇIKMAZI, BANU, BASAMAK, BATANAY, BESTE, BOLAYIR, BOSTANCI, BÜKÜM, BÜLENT, CANİK, DUMAN, GÜMÜŞ, GÜZEL YONCA, HANZADE, KOÇ, SULTAN SELİM, TEKNİK, YÜZÜAK, İZCİ, ŞENKARDEŞLER sk / YAHYA KEMAL mah GÜZELDERE, UÇKU, ŞEKER, ŞENKAL sk / ŞİRİNTEPE mah ADEM, AKŞEN, ARMAĞAN, ARİF, ASİL, ATLI, AYAN, AYARCI, AZİM, DEVRAN, ECDAD, GÜZELDERE sk bölgelerinde 04/05/2021 05:00:00 - 04/05/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3545352

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAYRAKTAR, BAĞIMSIZ, BEREKET, BESTEKAR, BURGAZ, BİLGİN, DUMAN, EBABİL, GÜMÜŞHANE, TOPALOĞLU, TUNA, YASEMİN sk / ŞİRİNTEPE mah ABİDE, ADAŞ, ADİL, AKAN YILDIZ, AKÇA, AKŞEN, AMBER, ARMAĞAN, AZMİ, AŞİYAN, GÜMÜŞHANE, PAŞAKÖY sk bölgelerinde 04/05/2021 05:00:00 - 04/05/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS 2021

NO: 3589324

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah HALİT ZİYA TÜRKKAN, PİYALEPAŞA BULVARI sk bölgelerinde 04/05/2021 10:00:00 - 04/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3573322

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah ELMADAĞ sk bölgelerinde 04/05/2021 10:00:00 - 04/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS 2021

NO: 3567408

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1336., 1337., 1338., 1338/1., 1339., 1340., 1340/1., 1341., 1351., 1352., GAZİ, OKUL sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1351., 1352., OKUL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1342., 1343., 1344., 1351., 1443., GAZİ, OKUL sk bölgelerinde 04/05/2021 10:00:00 - 04/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3566316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2523/1., 2524., 2525., 2528., 2529., 2530., 2531., PEYAMİ SAFA, S, U, Y, Z sk bölgelerinde 04/05/2021 12:00:00 - 04/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3567412

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1387/2., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1392., 1392/1., 1392/2., 1392/3., 1392/4., 1392/5., 1392/6., 1393., 1393/1., 1393/2., 1394., 1395., 1395/1., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1400., 1403/1., 1425., ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 04/05/2021 13:00:00 - 04/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS 2021

NO: 3581317

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah FATİH ŞEHİTLERİ, GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 04/05/2021 05:00:00 - 04/05/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3581316

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 04/05/2021 05:00:00 - 04/05/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3611393

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 04/05/2021 15:00:00 - 04/05/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.