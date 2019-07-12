4 milyon 795 bin Euro'luk soygunun 2 şüphelisi daha yakalandı

ADANA'da lojistik ve güvenlik hizmeti veren bir firmanın para transferi sırasında 4 milyon 795 bin Euro'yu alıp kaçan şüphelilerden, soygunun planlayıcısı olduğu öne sürülen 1 kişi daha tutuklandı. Toplam 4 kişinin tutuklandığı olayda parayı götüren firmanın güvenlik sorumlusu Burak Ekinci ve olaya karışan 2 şüpheli ise aranıyor.

Olay, 25 Haziran'da Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Kurumsal banka ve iş insanlarının dolar ve Euro'larının transferini yapan lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmanın güvenlik müdürü Burak Ekinci, ekibiyle 9 milyon Euro'nun transferini yapmak için harekete geçti. 9 çuvaldan, içinde 4 milyon 795 bin Euro (yaklaşık 31,5 milyon lira) bulunan 2'sini zırhlı araca yükleyen Burak Ekinci, diğer personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim" dedi. Yukarı çıkan görevliler, geri indiklerinde Burak Ekinci'yi göremedi. Bir süre bekleyen personel, paraların çalındığını anlayınca polisi aradı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, Burak Ekinci'nin lüks otomobille kaçtığını saptadı. Plakası alınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekip, olayla ilgili yaptıkları operasyonlarda soygunu planladığı belirlenen Atilla Can Ö., Mehmet G., Ahmet K., Engin K., Tuncay B. ve Abdulsamet B.'yi yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Atilla Can Ö., Mehmet G. ile Ahmet K. tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Olayla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik yapılan çalışma kapsamında dün Gökhan B. ile kardeşi Sercan B. de gizlendikleri evde yakalandı. Sorguları tamamlanan 2 kardeşten Sercan B. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda böylece tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Polis, parayı götürülen güvenlik sorumlusu Burak Ekinci ile olaya karıştığı belirlenen Mehmet Emin G. ve Hasan G.'yi arama çalışmasına devam ediyor.

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DHA