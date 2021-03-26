4 Nisan 2021 hangi gün? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? Nisan ayına az bir süre kala 4 Nisan 2021 hangi gün? sorusu gündeme geldi. Öte yandan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının giriş belgeleri erişime açıldı. Peki MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

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4 Nisan 2021 hangi gün? MSÜ sınav yeri açıklandı mı 2021? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? Adayların heyecan içerisinde beklediği MSÜ sınav giriş yerleri belli oldu. 4 NİSAN 2021 HANGİ GÜN? MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. 4 Nisan 2021 Pazar günüdür. MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? ÖSYM, MSÜ sınav yerlerini gösteren sınava giriş belgelerini adayların erişimine açtı. MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? Sınava Giriş Belgeleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Mart 2021 tarihinde yayımlandı. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI Gülistan Başköy Eğitim Editörü msüSınav