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4 Nisan 2021 Paza ATV Yayın Akışı |Hercai yeni bölümüyle ATV'de

ATV 4 Nisan 2021 Paza yayın akışında neler var? ATV' de güne " atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, akşam ise fenomen dizi "Akıncı" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...

4 Nisan 2021 Paza ATV Yayın Akışı |Hercai yeni bölümüyle ATV'de

ATV 4 Nisan 2021 Pazar Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne  "atv'de Hafta Sonu"  ile başlarken, hemen ardından "Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet" programı yayınlanacak. Akşam ise "Hercai" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 4 Nisan 2021 Pazar Yayın Akışı...

4 Nisan 2021 Paza ATV Yayın Akışı |Hercai yeni bölümüyle ATV'de

ATV 4 NİSAN 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Bir Zamanlar Çukurova
15:50 Kardeşlerim
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Hercai

4 Nisan 2021 Paza ATV Yayın Akışı |Hercai yeni bölümüyle ATV'de

HERCAİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Doktorun son anda verdiği haberle bir mucizenin kapılarını aralayan Reyyan ve Miran tedavi için İstanbul'a giderler. Küçük kızlarını Hazar'a emanet edip onlarla birlikte İstanbul'a giden Zehra'nın yanı sıra, Fırat ve Zeynep'te yanlarındadır.

Bu sırada Reyyan'ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenen Hazar'da hesap sormak üzere soluğu Aslanbey konağında alır. Son anda yetişen Azize oğlunu durdurmaya çalışır. İkisinin bunca yaşananın ardından ana oğul olmaya başladığını gören Füsun'u derin bir nefret duygusu sarmıştır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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