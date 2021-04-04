4 Nisan 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı| Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de
Kanal D'nin 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında '' Magazin D Pazar" yer alırken, akşam saatlerinde ise " Çok Güzel Hareketler 2" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışı...
KANAL D 4 Nisan 2021 Pazar akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında '' Magazin D Pazar" programı ekranlara gelecek. Akşam ise " Çok Güzel Hareketler 2" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışı...
KANAL D 4 NİSAN 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
08:30 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda'nın Mutfağı
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Kod Adı: Angel
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2