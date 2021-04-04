4 Nisan 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı| Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 4 Nisan 2021 Pazar akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında '' Magazin D Pazar" programı ekranlara gelecek. Akşam ise " Çok Güzel Hareketler 2" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışı...

KANAL D 4 NİSAN 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

08:30 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda'nın Mutfağı

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Kod Adı: Angel

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2