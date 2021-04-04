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  3. 4 Nisan 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı |Teşkilat  yeni bölümüyle TRT 1'de

4 Nisan 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı |Teşkilat  yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Teşkilat" adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

4 Nisan 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı |Teşkilat  yeni bölümüyle TRT 1'de

4 Nisan 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Enine Boyuna " adlı program yer alırken, hemen ardından "Acemi Anneler" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Teşkilat" yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 4 Nisan 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

4 Nisan 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı |Teşkilat  yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT1 4 NİSAN 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

06:10 Böyle Bitmesin
08:45 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna 
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
14:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
17:15 Tozkoparan İskender 
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat 

4 Nisan 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı |Teşkilat  yeni bölümüyle TRT 1'de

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Nevzat’ın Sinan’ı alıp Temrenli’den ayrılmak istemesi Mavi Ay’ın moralini bozmuştur. Okçuluk karşılaşmasından sonra Sinan da sırra kadem basmıştır. Mavi Ay her yerde Sinan’ı arasa da bulamaz. İskender, arkadaşlarına Sinan’ı geri getireceğine dair söz verir. Geçmişten günümüze geldiği için Kuzgunların yeniden ortaya çıkmasına kendisinin sebep olduğunu düşünen İskender, Sinan’ı ne pahasına olursa olsun bulacaktır. Kasırga ise okçuluk karşılaşmasını kazanmanın verdiği sevinçle her yerde herkese hava atmakla meşguldür.

Giovanni ile birlikte canlı yayın açan Kasırga, Mavi Ay’ı nasıl yendiklerine dair olanları kendi açılarından abartarak anlatır. Diğer yandan Refika, sınıfta bir kopya kâğıdı bulur ve Türkçe sınavında kimin kopya çektiğini tespit etmek için harekete geçer. Elif, kopya çeken kişinin kendisi olduğunu Refika’ya itiraf eder ve alacağı ceza ile yüzleşmek üzere disiplin kurulunun karşısına çıkar. İskender ise süper yetenekleri sayesinde Sinan’ın yerini bulur ancak Sinan’ı geri getirmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır. Sinan’ın babası Nevzat, oğlunu korumak için Temrenli’den ayrılmaya kararlıdır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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