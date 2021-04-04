4 Nisan 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de
TV8 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Survivor Panaroma" yer alırken akşam ise "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İşte 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışı...
TV8 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Survivor Panaroma" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışı...
TV8 4 NİSAN 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
10:00 Süper 1 Takım
10:15 Survivor Panaroma
12:30 KIrmızı Oda
15:30 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021