4 Nisan 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Survivor Panaroma" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışı...

TV8 4 NİSAN 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panaroma

12:30 KIrmızı Oda

15:30 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021