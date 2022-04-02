4 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
4 Nisan 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 4 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 4 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 4 Nisan 2022 Pazartesi maç programı...
4 NİSAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
4 Nisan 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
18:00
Sepsi - Ac. Clinceni
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:30
Skeid - Stabaek
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Lokomotiv Zagreb - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Plock - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Asane - Start
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Fredrikstad - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Mjondalen - Kongsvinger
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sogndal - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Verona - Genoa
İtalya Serie A
Bilyoner TV
20:00
Djurgarden - Degerfors
İsveç Allsvenskan
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
20:00
Elfsborg - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Brage - Örebro
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Landskrona - Östersunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
FC Midtjylland - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
M.Başakşehir - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:30
Hatayspor - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
21:00
Jong Ajax - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong AZ - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong PSV - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong Utrecht - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Cluj - Arges
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:00
Al Dhafra - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
21:00
Al Urooba - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
21:00
Emirates Club - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
21:45
Milan - Bologna
İtalya Serie A
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2
21:45
Nancy - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:45
Dublin - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Crystal Palace - Arsenal
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:00
Real Sociedad - Espanyol
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Finn Harps - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Leganes - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
22:15
Porto - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV