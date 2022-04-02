TV8 Survivor All Star 68. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeTRT 1 Teşkilat 41. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle YoutubeKanal D Yargı 27. bölüm full, tek parça izle | Yargı son bölüm izle YoutubeElite yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Elite 5. sezon ne zaman çıkıyor?Tarih netleşti! Bakan Bilgin 3600 ek gösterge açıklaması! "Son aşamaya geldik"Taner Ölmez’in eşi Ece Çeşmioğlu doğum anlarını paylaştı! Taner Ölmez’in ağladığı o anlar gündeme oturduMeral Akşener'in Alparslan Türkeş paylaşımına zehir zemberek yorum: "Hayatta olsaydı seni tükürüğe boğardı"Sahurda hangi dua okunur, nasıl niyet edilir? Sahurda okunacak dualar nelerdir?Son dakika | Bakan Koca haritayı paylaştı! 19-25 Mart haftalık vaka sayıları belli olduAlişan ile Hayata Gülümse neden yok, bitti mi? Alişan ile Hayata Gülümse saat kaçta başlıyor?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 4 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

4 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

4 Nisan 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 4 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

4 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 4 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 4 Nisan 2022 Pazartesi maç programı...

4 NİSAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Nisan 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


18:00
Sepsi - Ac. Clinceni
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:30
Skeid - Stabaek
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Lokomotiv Zagreb - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Plock - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00
Asane - Start
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Fredrikstad - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Mjondalen - Kongsvinger
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sogndal - Raufoss
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Verona - Genoa
İtalya Serie A

Bilyoner TV

20:00
Djurgarden - Degerfors
İsveç Allsvenskan

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:00
Elfsborg - Mjallby
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Brage - Örebro
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Landskrona - Östersunds
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
FC Midtjylland - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30
M.Başakşehir - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:30
Hatayspor - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:00
Jong Ajax - Oss
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Jong AZ - Roda
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Jong PSV - Volendam
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Jong Utrecht - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Cluj - Arges
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:00
Al Dhafra - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:00
Al Urooba - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:00
Emirates Club - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:45
Milan - Bologna
İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2

21:45
Nancy - Ajaccio
Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:45
Dublin - Derry City
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00
Crystal Palace - Arsenal
İngiltere Premier Lig

 S Sport, S Sport Plus

22:00
Real Sociedad - Espanyol
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Finn Harps - Drogheda
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00
Leganes - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:15
Porto - Santa Clara
Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
2
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT