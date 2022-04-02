4 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 4 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 4 Nisan 2022 Pazartesi maç programı...

4 NİSAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Nisan 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



18:00

Sepsi - Ac. Clinceni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:30

Skeid - Stabaek

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Lokomotiv Zagreb - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Plock - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

Asane - Start

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Fredrikstad - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Mjondalen - Kongsvinger

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sogndal - Raufoss

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Verona - Genoa

İtalya Serie A

Bilyoner TV

20:00

Djurgarden - Degerfors

İsveç Allsvenskan

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:00

Elfsborg - Mjallby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Brage - Örebro

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Landskrona - Östersunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

FC Midtjylland - Silkeborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30

M.Başakşehir - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:30

Hatayspor - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:00

Jong Ajax - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong AZ - Roda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong PSV - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong Utrecht - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Cluj - Arges

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:00

Al Dhafra - Ajman Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:00

Al Urooba - Al Ittihad

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:00

Emirates Club - Al Wahda

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:45

Milan - Bologna

İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2

21:45

Nancy - Ajaccio

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:45

Dublin - Derry City

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00

Crystal Palace - Arsenal

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:00

Real Sociedad - Espanyol

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Finn Harps - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00

Leganes - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:15

Porto - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV