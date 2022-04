4 NİSAN 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Pazartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 4 Nisan 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.

4 NİSAN PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Pelin'in Mutfağı

18:30 Star Haber

20:00 Deliha

22:30 Deliha

​​​​​​​

4 NİSAN PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11.15 Survivor All Star

13.30 Survivor Panorama / Canlı

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 Survivor All Star / Yeni Bölüm

​​​​​​​

4 NİSAN PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

09:30 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik

22:15 Recep İvedik

​​​​​​​

4 NİSAN PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:30 Yasak Elma

23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

​​​​​​​

4 NİSAN PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Hakim

22:00 Hakim

​​​​​​​

4 NİSAN PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

10.15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12.15 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Üç Kuruş

​​​​​​​

4 NİSAN PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:15 Kara Tahta

09:05 Ramazan Klipleri

10:00 Bir İyilik Hikayesi

10:15 Alişan ile Hayat Gülümse

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Aşın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

17:25 İddiaların Aksine

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

​​​​​​​

4 NİSAN PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

06:28İstiklal Marşı

06:30Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

07:30Hayat Sanat - Kolaj

08:00Coğrafyadan Kültüre Bağ

08:30Anadolu Arkeolojisi

09:00Karalama Defteri

09:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

10:00Aramızda Müzik Var

10:45Yeryüzleri

11:00Felsefe Söyleşileri

12:00Hayat Sanat - Kolaj

12:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

13:00İhmal Edilebilir Nasihatler

14:00Yabancı Sinema: Wyatt Earp

17:00Muhayyelat

17:30Kısa Film Kuşağı

18:00Hayat Sanat

18:30Bizim Resmimiz

19:00Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir

20:00İstanbul, Müzik ve Tarih

20:45Geri Dönüşen Sanat

21:00Düşüncenin Seyir Defteri

22:00Yabancı Sinema: İhtiyar Adam ve Deniz (The Old Man and the Sea)

23:30Bizim Resmimiz

00:00Belgesel: Kökler

00:30Nakkaşın Fırçası

01:00Düşüncenin Seyir Defteri

02:00Mavera

03:30Yabancı Sinema: İhtiyar Adam ve Deniz (The Old Man and the Sea)