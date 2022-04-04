4 Nisan 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 4 Nisan 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

A+ A-

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 4 Nisan 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR? Pazartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 4 Nisan 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var. 4 NİSAN PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Pelin'in Mutfağı 18:30 Star Haber 20:00 Deliha 22:30 Deliha ​​​​​​​ 4 NİSAN PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık 08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı 11.15 Survivor All Star 13.30 Survivor Panorama / Canlı 14:45 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20.00 Survivor All Star / Yeni Bölüm ​​​​​​​ 4 NİSAN PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 06:30 Sihirli Annem 09:30 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı 16:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Recep İvedik 22:15 Recep İvedik ​​​​​​​ 4 NİSAN PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 10:45 Ekonomi Arası 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan 13:00 En Hamarat Benim 16:00 Fulya ile Umudun Olsun 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 20:30 Yasak Elma 23:45 Evlilik Hakkında Her Şey ​​​​​​​ 4 NİSAN PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 06:15 Kuruluş Osman 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 atv Ana Haber 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 20:00 Hakim 22:00 Hakim ​​​​​​​ 4 NİSAN PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI 08.30 Bir Başka Güzel 08:30 Bu Sabah 10.15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 12.15 Gelin Evi 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.10 Senin Hayatın 18.45 SHOW Ana Haber 20.00 Üç Kuruş ​​​​​​​ 4 NİSAN PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 06:15 Kara Tahta 09:05 Ramazan Klipleri 10:00 Bir İyilik Hikayesi 10:15 Alişan ile Hayat Gülümse 15:15 Bir İyilik Hikayesi 15:30 Aşın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 17:00 Ana Haber 17:25 İddiaların Aksine 19:00 Ramazan Sevinci 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu ​​​​​​​ 4 NİSAN PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 06:28İstiklal Marşı 06:30Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 07:30Hayat Sanat - Kolaj 08:00Coğrafyadan Kültüre Bağ 08:30Anadolu Arkeolojisi 09:00Karalama Defteri 09:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 10:00Aramızda Müzik Var 10:45Yeryüzleri 11:00Felsefe Söyleşileri 12:00Hayat Sanat - Kolaj 12:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası 13:00İhmal Edilebilir Nasihatler 14:00Yabancı Sinema: Wyatt Earp 17:00Muhayyelat 17:30Kısa Film Kuşağı 18:00Hayat Sanat 18:30Bizim Resmimiz 19:00Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir 20:00İstanbul, Müzik ve Tarih 20:45Geri Dönüşen Sanat 21:00Düşüncenin Seyir Defteri 22:00Yabancı Sinema: İhtiyar Adam ve Deniz (The Old Man and the Sea) 23:30Bizim Resmimiz 00:00Belgesel: Kökler 00:30Nakkaşın Fırçası 01:00Düşüncenin Seyir Defteri 02:00Mavera 03:30Yabancı Sinema: İhtiyar Adam ve Deniz (The Old Man and the Sea) Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri