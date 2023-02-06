4 numaralı yardım kodu çağrısı nedir? Ne işe yarar?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem sonrası 10 ilde etkisi hissedilmiş ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Diyarbakır ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde etkilenmişti. AFAD'ın açıklamalarında depremin seviyesinin 4. seviye olarak belirlemiştir. Vatandaşlar ise 4 numaralı yardım kodu çağrısı nedir? Ne işe yarar? sorularına cevap aramakta...

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4 numaralı yardım kodu çağrısı nedir? Ne işe yarar?

Sabah saat 04.17 sularında gerçekleşen ve merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7'lik deprem meydana geldi. Çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetti ve yaralandığı depremde AFAD tarafından yapılan açıklamada "Depremin seviyesi 4.seviye olarak belirlenmiş olup; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında illerimizde ve Başkanlık AFAD Merkezi’nde tüm afet grupları toplanmıştır." ifadeleri yer aldı. Peki 4 numaralı yardım çağrısı kodu nedir? Ne işe yarar? Detayları haberimizde...

4 NUMARALI YARDIM ÇAĞRISI KODU NEDİR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Ekipler teyakkuz halinde, 4. seviye alarm koyduk" dedi.

Dördüncü seviye alarm; acil durumlar ve çok ciddi tehlikelere karşı kullanılan en yüksek seviye alarmı anlamına gelmektedir.

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NE İŞE YARAR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrası açıklamada bulunarak, "Birçok yerden ihbar geliyor. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk işimiz arama kurtarmayı yapmak. Ekipler teyakkuz halinde, 4. seviye alarm verildi. Uluslararası yardım da içermektedir." dedi.

Bu alarm, genellikle ulusal veya yerel hükümet tarafından yapılan ulusal çağrıları kapsar, ancak uluslararası yardım da dahil olabilir.

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