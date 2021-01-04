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  3. 4 ocak EBA TV ders programı | EBA TV canlı yayın linkleri

4 ocak EBA TV ders programı | EBA TV canlı yayın linkleri

Haftanın ilk günü 4 Ocak Pazartesi 2021 TRT EBA canlı yayın akışı ve ders programı yayımlandı. MEB tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanan yeni ders programına ve canlı yayın linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

4 ocak EBA TV ders programı | EBA TV canlı yayın linkleri

Milyonlarca öğrenci bu yıl derslerini EBA üzerinden görüyor. Hafta içi her gün 09:00'dan 15:00'e kadar süren dersler televizyonlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de izlenebiliyor. İşte 4 Ocak 2021 Pazartesi ders programı ve canlı yayın izleme linkleri...

EBA DERS PROGRAMI

İLKOKUL

4 ocak EBA TV ders programı | EBA TV canlı yayın linkleri

ORTAOKUL

4 ocak EBA TV ders programı | EBA TV canlı yayın linkleri

LİSE

4 ocak EBA TV ders programı | EBA TV canlı yayın linkleri

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA TV 4 OCAK 2021 PAZARTESİ İLKOKUL DERS PROGRAMI

08.00    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı    Beslenme (Türkçe, Fen, Müzik ve Sanat Etkinlikleri)        
09.00    TÜRKÇE-4    "Bilim ve Teknoloji (Kısa Çizginin Kullanıldığı Yerler) "        
09.30    MATEMATİK-4    Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Zihinden Bölme İşlemi)        
10.00    TÜRKÇE-3    Millî Kültürümüz (En Güzel Yarı Yıl Tatili)        
10.30    MATEMATİK-3    Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Artan ve Azalan Çarpımlar Arasındaki İlişki)        
11.00    TÜRKÇE-2    Millî Kültürümüz (Ormandaki Ağaçlar-1)        
11.30    MATEMATİK-2    Doğal Sayılar (Sıvıları Ölçme)        
12.00    OKUYORUM YAZIYORUM    Sesleri Tanıyoruz (S, s)        
12.30    TÜRKÇE-1    Okuyorum Yazıyorum (S Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )        
13.00    MATEMATİK-1    Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-4)        
13.30    TÜRKÇE    P Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma        
14.00    MATEMATİK    Geometri        
14.30    1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE    Meyveler, Okuma Çalışmaları        
15.00    TÜRKÇE-4 (Tekrar)    "Bilim ve Teknoloji (Kısa Çizginin Kullanıldığı Yerler) "        
15.30    MATEMATİK-4 (Tekrar)    Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Zihinden Bölme İşlemi)        
16.00    TÜRKÇE-3 (Tekrar)    Millî Kültürümüz (En Güzel Yarı Yıl Tatili)        
16.30    MATEMATİK-3 (Tekrar)    Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Artan ve Azalan Çarpımlar Arasındaki İlişki)        
17.00    TÜRKÇE-2 (Tekrar)    Millî Kültürümüz (Ormandaki Ağaçlar-1)        
17.30    MATEMATİK-2 (Tekrar)    Doğal Sayılar (Sıvıları Ölçme)        
18.00    OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)    Sesleri Tanıyoruz (S, s)        
18.30    TÜRKÇE-1 (Tekrar)    Okuyorum Yazıyorum (S Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )        
19.00    MATEMATİK-1 (Tekrar)    Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-4)        
19.30    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)    Beslenme (Türkçe, Fen, Müzik ve Sanat Etkinlikleri)        
20.30    VELİ KUŞAĞI - BİZDEN    Nihan ANTEPE        
21.00    TÜRKÇE (Tekrar)    P Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma        
21.30    MATEMATİK (Tekrar)    Geometri        
22.00    1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)    Meyveler, Okuma Çalışmaları    

EBA TV 4 OCAK 2021 PAZARTESİ ORTAOKUL DERS PROGRAMI

09.00    TÜRKÇE-5    Yazım Kuralları 2        
09.30    MATEMATİK-5    Ondalık Gösterim / Paydası 10,100 ve 1000 Olan Kesirlerin Ondalık Gösterimle İfadesi        
10.00    TÜRKÇE-6    Söz Sanatları        
10.30    MATEMATİK-6    Ondalık Gösterim / Çözümleme        
11.00    TÜRKÇE-7    Soru Çözümü        
11.30    MATEMATİK-7    Eşitlik ve Denklem / Eşitliğin Korunumu        
12.00    TÜRKÇE-8    Cümlenin Ögeleri        
12.30    MATEMATİK-8    Olasılık / Basit Bir Olayın Olma ve Olmama Olasılıklarını Hesaplama        
13.00    ARAPÇA-5    Tanışma 2        
13.30    TÜRKÇE    Okuyacağı Metnin Konusunu Tahmin Etme        
14.00    MATEMATİK    Bölme İşlemi        
14.30    5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE    Giyecekler, Okuma-Anlama Çalışması        


 
15.00    TÜRKÇE-5 (Tekrar)    Yazım Kuralları 2        
15.30    MATEMATİK-5 (Tekrar)    Ondalık Gösterim / Paydası 10,100 ve 1000 Olan Kesirlerin Ondalık Gösterimle İfadesi        
16.00    TÜRKÇE-6 (Tekrar)    Söz Sanatları        
16.30    MATEMATİK-6 (Tekrar)    Ondalık Gösterim / Çözümleme        
17.00    TÜRKÇE-7 (Tekrar)    Soru Çözümü        
17.30    MATEMATİK-7 (Tekrar)    Eşitlik ve Denklem / Eşitliğin Korunumu        
18.00    TÜRKÇE-8 (Tekrar)    Cümlenin Ögeleri        
18.30    MATEMATİK-8 (Tekrar)    Olasılık / Basit Bir Olayın Olma ve Olmama Olasılıklarını Hesaplama        
19.00    ARAPÇA-5 (Tekrar)    Tanışma 2        
19.30    TÜRKÇE (Tekrar)    Okuyacağı Metnin Konusunu Tahmin Etme        
20.00    MATEMATİK (Tekrar)    Bölme İşlemi        
20.30    5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)    Giyecekler, Okuma-Anlama Çalışması        
21.00    YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN    Nihan KAYA

EBA TV 4 OCAK 2021 PAZARTESİ LİSE DERS PROGRAMI

09.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9    Fabl, Fablın Yapı Unsurları ve Anlatım Özellikleri        
09.30    MATEMATİK-9    Üslü İfadeler ve Denklemler        
10.00    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9    İslam’da İbadet ve Kapsamı        
10.30    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10    Divan Şiiri - Şarkı        
11.00    MATEMATİK-10    Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler        
11.30    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11    Bilimsel Makale        
12.00    MATEMATİK-11    Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar        
12.30    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12    İmla ve Noktalama Etkinliği        
13.00    MATEMATİK-12    Trigonometrik Denklemler        
13.30    9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE    Giyecekler, Okuma-Anlama        
14.00    KUR'AN-I KERİM    İdgam-ı Mea’l-gunne, İdgam-ı Bila-gunne, İzhar, İhfa        
14.30    ARAPÇA-9    Alış‐veriş, Fiyat Sorma, Cevap Verme 1 ve 2 Sayıları ve Temyizleri        
15.00    TEMEL DİNİ BİLGİLER-9    Salih Amel, Dua ve Tevbe, Ünite sonu Değerlendirme Soruları        
15.30    ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9    Duygu ve Davranış Bozuklukları -1        
16.00    MUHASEBE VE FİNANSMAN 9    Satış Fiyatını Hesaplama        
16.30    MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9    Paralel Kademeli Tam Kesit        
17.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar)    Fabl, Fablın Yapı Unsurları ve Anlatım Özellikleri
17.30    MATEMATİK-9 (Tekrar)    Üslü İfadeler ve Denklemler        
18.00    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar)    İslam’da İbadet ve Kapsamı        
18.30    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar)    Divan Şiiri - Şarkı        
19.00    MATEMATİK-10 (Tekrar)    Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler        
19.30    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar)    Bilimsel Makale        
20.00    MATEMATİK-11 (Tekrar)    Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar        
20.30    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)    İmla ve Noktalama Etkinliği        
21.00    MATEMATİK-12 (Tekrar)    Trigonometrik Denklemler        
21.30    9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)    Giyecekler, Okuma-Anlama        
22.00    KUR'AN-I KERİM (Tekrar)    İdgam-ı Mea’l-gunne, İdgam-ı Bila-gunne, İzhar, İhfa        
22.30    ARAPÇA-9 (Tekrar)    Alış‐veriş, Fiyat Sorma, Cevap Verme 1 ve 2 Sayıları ve Temyizleri    23.00    TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar)    Salih Amel, Dua ve Tevbe, Ünite sonu Değerlendirme Soruları    23.30    ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)    Duygu ve Davranış Bozuklukları -1

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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