4 ocak EBA TV ders programı | EBA TV canlı yayın linkleri
Haftanın ilk günü 4 Ocak Pazartesi 2021 TRT EBA canlı yayın akışı ve ders programı yayımlandı. MEB tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanan yeni ders programına ve canlı yayın linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Milyonlarca öğrenci bu yıl derslerini EBA üzerinden görüyor. Hafta içi her gün 09:00'dan 15:00'e kadar süren dersler televizyonlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de izlenebiliyor. İşte 4 Ocak 2021 Pazartesi ders programı ve canlı yayın izleme linkleri...
EBA DERS PROGRAMI
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.
EBA TV 4 OCAK 2021 PAZARTESİ İLKOKUL DERS PROGRAMI
08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Beslenme (Türkçe, Fen, Müzik ve Sanat Etkinlikleri)
09.00 TÜRKÇE-4 "Bilim ve Teknoloji (Kısa Çizginin Kullanıldığı Yerler) "
09.30 MATEMATİK-4 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Zihinden Bölme İşlemi)
10.00 TÜRKÇE-3 Millî Kültürümüz (En Güzel Yarı Yıl Tatili)
10.30 MATEMATİK-3 Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Artan ve Azalan Çarpımlar Arasındaki İlişki)
11.00 TÜRKÇE-2 Millî Kültürümüz (Ormandaki Ağaçlar-1)
11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Sıvıları Ölçme)
12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (S, s)
12.30 TÜRKÇE-1 Okuyorum Yazıyorum (S Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )
13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-4)
13.30 TÜRKÇE P Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma
14.00 MATEMATİK Geometri
14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Meyveler, Okuma Çalışmaları
15.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar) "Bilim ve Teknoloji (Kısa Çizginin Kullanıldığı Yerler) "
15.30 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Zihinden Bölme İşlemi)
16.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Kültürümüz (En Güzel Yarı Yıl Tatili)
16.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Artan ve Azalan Çarpımlar Arasındaki İlişki)
17.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Ormandaki Ağaçlar-1)
17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Sıvıları Ölçme)
18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (S, s)
18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (S Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )
19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-4)
19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Beslenme (Türkçe, Fen, Müzik ve Sanat Etkinlikleri)
20.30 VELİ KUŞAĞI - BİZDEN Nihan ANTEPE
21.00 TÜRKÇE (Tekrar) P Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma
21.30 MATEMATİK (Tekrar) Geometri
22.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Meyveler, Okuma Çalışmaları
EBA TV 4 OCAK 2021 PAZARTESİ ORTAOKUL DERS PROGRAMI
09.00 TÜRKÇE-5 Yazım Kuralları 2
09.30 MATEMATİK-5 Ondalık Gösterim / Paydası 10,100 ve 1000 Olan Kesirlerin Ondalık Gösterimle İfadesi
10.00 TÜRKÇE-6 Söz Sanatları
10.30 MATEMATİK-6 Ondalık Gösterim / Çözümleme
11.00 TÜRKÇE-7 Soru Çözümü
11.30 MATEMATİK-7 Eşitlik ve Denklem / Eşitliğin Korunumu
12.00 TÜRKÇE-8 Cümlenin Ögeleri
12.30 MATEMATİK-8 Olasılık / Basit Bir Olayın Olma ve Olmama Olasılıklarını Hesaplama
13.00 ARAPÇA-5 Tanışma 2
13.30 TÜRKÇE Okuyacağı Metnin Konusunu Tahmin Etme
14.00 MATEMATİK Bölme İşlemi
14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Giyecekler, Okuma-Anlama Çalışması
15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Yazım Kuralları 2
15.30 MATEMATİK-5 (Tekrar) Ondalık Gösterim / Paydası 10,100 ve 1000 Olan Kesirlerin Ondalık Gösterimle İfadesi
16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Söz Sanatları
16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Ondalık Gösterim / Çözümleme
17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Soru Çözümü
17.30 MATEMATİK-7 (Tekrar) Eşitlik ve Denklem / Eşitliğin Korunumu
18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Cümlenin Ögeleri
18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Olasılık / Basit Bir Olayın Olma ve Olmama Olasılıklarını Hesaplama
19.00 ARAPÇA-5 (Tekrar) Tanışma 2
19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Okuyacağı Metnin Konusunu Tahmin Etme
20.00 MATEMATİK (Tekrar) Bölme İşlemi
20.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Giyecekler, Okuma-Anlama Çalışması
21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Nihan KAYA
EBA TV 4 OCAK 2021 PAZARTESİ LİSE DERS PROGRAMI
09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Fabl, Fablın Yapı Unsurları ve Anlatım Özellikleri
09.30 MATEMATİK-9 Üslü İfadeler ve Denklemler
10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 İslam’da İbadet ve Kapsamı
10.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Divan Şiiri - Şarkı
11.00 MATEMATİK-10 Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
11.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Bilimsel Makale
12.00 MATEMATİK-11 Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
12.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 İmla ve Noktalama Etkinliği
13.00 MATEMATİK-12 Trigonometrik Denklemler
13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Giyecekler, Okuma-Anlama
14.00 KUR'AN-I KERİM İdgam-ı Mea’l-gunne, İdgam-ı Bila-gunne, İzhar, İhfa
14.30 ARAPÇA-9 Alış‐veriş, Fiyat Sorma, Cevap Verme 1 ve 2 Sayıları ve Temyizleri
15.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 Salih Amel, Dua ve Tevbe, Ünite sonu Değerlendirme Soruları
15.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Duygu ve Davranış Bozuklukları -1
16.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Satış Fiyatını Hesaplama
16.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Paralel Kademeli Tam Kesit
17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Fabl, Fablın Yapı Unsurları ve Anlatım Özellikleri
17.30 MATEMATİK-9 (Tekrar) Üslü İfadeler ve Denklemler
18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) İslam’da İbadet ve Kapsamı
18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Divan Şiiri - Şarkı
19.00 MATEMATİK-10 (Tekrar) Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
19.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Bilimsel Makale
20.00 MATEMATİK-11 (Tekrar) Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
20.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) İmla ve Noktalama Etkinliği
21.00 MATEMATİK-12 (Tekrar) Trigonometrik Denklemler
21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Giyecekler, Okuma-Anlama
22.00 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) İdgam-ı Mea’l-gunne, İdgam-ı Bila-gunne, İzhar, İhfa
22.30 ARAPÇA-9 (Tekrar) Alış‐veriş, Fiyat Sorma, Cevap Verme 1 ve 2 Sayıları ve Temyizleri 23.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar) Salih Amel, Dua ve Tevbe, Ünite sonu Değerlendirme Soruları 23.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Duygu ve Davranış Bozuklukları -1