4 ocak EBA TV ders programı | EBA TV canlı yayın linkleri

Milyonlarca öğrenci bu yıl derslerini EBA üzerinden görüyor. Hafta içi her gün 09:00'dan 15:00'e kadar süren dersler televizyonlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de izlenebiliyor. İşte 4 Ocak 2021 Pazartesi ders programı ve canlı yayın izleme linkleri...

EBA DERS PROGRAMI

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EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

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EBA TV 4 OCAK 2021 PAZARTESİ İLKOKUL DERS PROGRAMI

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Beslenme (Türkçe, Fen, Müzik ve Sanat Etkinlikleri)

09.00 TÜRKÇE-4 "Bilim ve Teknoloji (Kısa Çizginin Kullanıldığı Yerler) "

09.30 MATEMATİK-4 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Zihinden Bölme İşlemi)

10.00 TÜRKÇE-3 Millî Kültürümüz (En Güzel Yarı Yıl Tatili)

10.30 MATEMATİK-3 Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Artan ve Azalan Çarpımlar Arasındaki İlişki)

11.00 TÜRKÇE-2 Millî Kültürümüz (Ormandaki Ağaçlar-1)

11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Sıvıları Ölçme)

12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (S, s)

12.30 TÜRKÇE-1 Okuyorum Yazıyorum (S Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )

13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-4)

13.30 TÜRKÇE P Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma

14.00 MATEMATİK Geometri

14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Meyveler, Okuma Çalışmaları

15.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar) "Bilim ve Teknoloji (Kısa Çizginin Kullanıldığı Yerler) "

15.30 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Zihinden Bölme İşlemi)

16.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Kültürümüz (En Güzel Yarı Yıl Tatili)

16.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Artan ve Azalan Çarpımlar Arasındaki İlişki)

17.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Ormandaki Ağaçlar-1)

17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Sıvıları Ölçme)

18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (S, s)

18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (S Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )

19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-4)

19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Beslenme (Türkçe, Fen, Müzik ve Sanat Etkinlikleri)

20.30 VELİ KUŞAĞI - BİZDEN Nihan ANTEPE

21.00 TÜRKÇE (Tekrar) P Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma

21.30 MATEMATİK (Tekrar) Geometri

22.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Meyveler, Okuma Çalışmaları

EBA TV 4 OCAK 2021 PAZARTESİ ORTAOKUL DERS PROGRAMI

09.00 TÜRKÇE-5 Yazım Kuralları 2

09.30 MATEMATİK-5 Ondalık Gösterim / Paydası 10,100 ve 1000 Olan Kesirlerin Ondalık Gösterimle İfadesi

10.00 TÜRKÇE-6 Söz Sanatları

10.30 MATEMATİK-6 Ondalık Gösterim / Çözümleme

11.00 TÜRKÇE-7 Soru Çözümü

11.30 MATEMATİK-7 Eşitlik ve Denklem / Eşitliğin Korunumu

12.00 TÜRKÇE-8 Cümlenin Ögeleri

12.30 MATEMATİK-8 Olasılık / Basit Bir Olayın Olma ve Olmama Olasılıklarını Hesaplama

13.00 ARAPÇA-5 Tanışma 2

13.30 TÜRKÇE Okuyacağı Metnin Konusunu Tahmin Etme

14.00 MATEMATİK Bölme İşlemi

14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Giyecekler, Okuma-Anlama Çalışması





15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Yazım Kuralları 2

15.30 MATEMATİK-5 (Tekrar) Ondalık Gösterim / Paydası 10,100 ve 1000 Olan Kesirlerin Ondalık Gösterimle İfadesi

16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Söz Sanatları

16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Ondalık Gösterim / Çözümleme

17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Soru Çözümü

17.30 MATEMATİK-7 (Tekrar) Eşitlik ve Denklem / Eşitliğin Korunumu

18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Cümlenin Ögeleri

18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Olasılık / Basit Bir Olayın Olma ve Olmama Olasılıklarını Hesaplama

19.00 ARAPÇA-5 (Tekrar) Tanışma 2

19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Okuyacağı Metnin Konusunu Tahmin Etme

20.00 MATEMATİK (Tekrar) Bölme İşlemi

20.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Giyecekler, Okuma-Anlama Çalışması

21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Nihan KAYA

EBA TV 4 OCAK 2021 PAZARTESİ LİSE DERS PROGRAMI

09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Fabl, Fablın Yapı Unsurları ve Anlatım Özellikleri

09.30 MATEMATİK-9 Üslü İfadeler ve Denklemler

10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 İslam’da İbadet ve Kapsamı

10.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Divan Şiiri - Şarkı

11.00 MATEMATİK-10 Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

11.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Bilimsel Makale

12.00 MATEMATİK-11 Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

12.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 İmla ve Noktalama Etkinliği

13.00 MATEMATİK-12 Trigonometrik Denklemler

13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Giyecekler, Okuma-Anlama

14.00 KUR'AN-I KERİM İdgam-ı Mea’l-gunne, İdgam-ı Bila-gunne, İzhar, İhfa

14.30 ARAPÇA-9 Alış‐veriş, Fiyat Sorma, Cevap Verme 1 ve 2 Sayıları ve Temyizleri

15.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 Salih Amel, Dua ve Tevbe, Ünite sonu Değerlendirme Soruları

15.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Duygu ve Davranış Bozuklukları -1

16.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Satış Fiyatını Hesaplama

16.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Paralel Kademeli Tam Kesit

17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Fabl, Fablın Yapı Unsurları ve Anlatım Özellikleri

17.30 MATEMATİK-9 (Tekrar) Üslü İfadeler ve Denklemler

18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) İslam’da İbadet ve Kapsamı

18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Divan Şiiri - Şarkı

19.00 MATEMATİK-10 (Tekrar) Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

19.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Bilimsel Makale

20.00 MATEMATİK-11 (Tekrar) Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

20.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) İmla ve Noktalama Etkinliği

21.00 MATEMATİK-12 (Tekrar) Trigonometrik Denklemler

21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Giyecekler, Okuma-Anlama

22.00 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) İdgam-ı Mea’l-gunne, İdgam-ı Bila-gunne, İzhar, İhfa

22.30 ARAPÇA-9 (Tekrar) Alış‐veriş, Fiyat Sorma, Cevap Verme 1 ve 2 Sayıları ve Temyizleri 23.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar) Salih Amel, Dua ve Tevbe, Ünite sonu Değerlendirme Soruları 23.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Duygu ve Davranış Bozuklukları -1