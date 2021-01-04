4 Ocak hava durumu 2021 | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den gelen son verilere göre yurdun batı kesimin kıyı bölgelerinde gün boy sağanak yağış etkisini gösterirken diğer bölgelerde ise hava parçalı bulutlu veya güneşli geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edecek.