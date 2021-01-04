Meteoroloji günlük hava durumu tahminlerini yayımladı. Peki; bugün hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre milyonlarca insanın umutla beklediği yağışlar yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Ancak özellikle 4 il için kuvvetli yağışlar olacağından su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Yurdun batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çanakkale ve İzmir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimleri sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacak. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görülecek.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle doğu ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, vb) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden Çanakkale ve Balıkesir'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 km/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda, gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İzmir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Manisa, Denizli ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, bölgenin kıyı kesiminde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güneydoğu yönünden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin batısının çok bulutlu, gece saatlerinde Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenn kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Az bulutlu

RİZE °C, 15°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, -2°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, -1°C

Az bulutlu

VAN °C, 4°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğu, öğle saatlerinde doğusu güneybatı, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde batısı yer yer 5 (40 km/sa); Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusunda yer yer 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde batısı, gece saatlerinde geneli sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10 ila 30) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) yer yer 7 (60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, gece saatlerinde 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz’in batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu, ilk saatlerde kuzeyi kuzeybatı, gece saatlerinde güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde güneyi 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 0,75 m, yer yer 1,0m; Görüş: İyi, pus anında orta.