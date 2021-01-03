4 Ocak Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU

4 Ocak Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ başlıkları internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da 4 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...

4 OCAK PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

4 OCAK PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 4 Ocak Pazartesi günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

4 OCAK PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 4 Ocak Pazartesi günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.