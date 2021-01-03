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  3. 4 Ocak Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU

4 Ocak Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU

4 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek planlı su kesintisi bilgileri, İzmir, Ankara ve İstanbul'un Kanalizasyon ve Sular İdaresi Başkanlıklarının sitelerinde paylaşıldı. Biz de resmi verileri derleyerek 4 Ocak Pazartesi tarihinde bu kentlerde yaşanacak planlı su kesintilerini haberimizde derledik.

4 Ocak Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU

4 Ocak Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ başlıkları internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da 4 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...

4 OCAK PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

4 OCAK PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 4 Ocak Pazartesi günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

4 OCAK PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 4 Ocak Pazartesi günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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