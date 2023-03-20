4 Parti bugün Cumhurbaşkanlığı aday başvurusu için YSK'nın yolunu tuttu!

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Milletvekili adaylığı için başvurular bugün başladı. Birçok Cumhurbaşkanı adayı YSK'nın yolunu tuttu. O adaylardan olan Memlekete Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Zafer Partisinin kurduğu ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bugün YSK'ya adaylık başvuruları için başvuruda bulundu. 4 adayın 22- 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor. Başvuru süresinin ise bugün saat 17.00'da biteceği duyuruldu.

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CUMURBAŞKANI ADAYLARI BAŞVURULARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adayı başvurusu sonrası, "Bugün oy oranımız 19-20'lerde. Biz bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak, ikinci turda da yüzde 60'ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim. Bunu da herkes görecek." ifade etti.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda bu seçimleri alacağımızı düşünüyoruz. İkinci tur için Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin iddialı bir adayı olarak sahada olacağız." belirtti.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise, "Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum. YSK Başkanı’na gerekli evrakı teslim ettim." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Onları sonra zamanı geldiğinde teferruatlı olarak açıklarız, şimdilik bu kadarla yetinelim. Sonuç olarak biz böyle bir karar aldık, böyle olmasını parti kurullarımız uygun gördüler. Biz de öyle uygun gördük." ifadesini kullandı.