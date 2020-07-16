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4 partiden Ermenistan'a ortak tavır!

Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grupları ortak bildiri yayınlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

4 partiden Ermenistan'a ortak tavır!


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