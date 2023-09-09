4 pelikan denizde tatilcilere eşlik etti, renkli görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Mersin'de 4 pelikan tatilcilere eşlik etti, ortaya renkli görüntüler ortaya çıktı.

Akdeniz'e 321 kilometrelik kıyısı bulunan birbirinden farklı sahil, koy ve tatil mekanları ile dikkat çeken Mersin'de zaman zaman renkli anlar yaşanıyor. Tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan noktalarda Erdemli ilçesine bağlı Kumkuyu olarak bilinen Zincirlikuyu mevkiine gelen tatilciler, her yıl olduğu gibi bu sene de pelikanların sürprizi ile karşılaştı. 4 pelikan önce denize girdi, tatilcilerin arasında gezinip sahile çıktı. Burada tatilcilerin arasında gezinmeye devam eden pelikanlara çocuklar kadar yetişkinler de ilgi gösterdi. Hayvanlardan bazen korkan bazen de seven çocukların o anları renkli görüntüler oluşturdu. Tatilciler karşılarında gördükleri pelikanların fotoğraflarını çekti.

"Şimdi 4 tane olmuşlar çok sevindik"

Yıllardır bölgeye tatile gelen Kerem Baydur ise, "Ben yıllardır buraya gelir kampımı kurarım. Burada da bize güzelce eşlik eden pelikanlar olur. Daha önce iki taneydi şimdi de 4 tane olmuşlar. Buna da çok sevindik, mutlu olduk. Onlarla birlikte yüzüyoruz. Daha önce çadırımıza kadar gelmişlerdi ellerimle de beslemiştim. Çocuklarım da mutlu olmuştu. Buraya geldiğimizde huzur buluyoruz" dedi.

Çocuklar, pelikanlarla birlikte tatil yapmanın güzel olduğu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)