Koronavirüs risk haritasında kırmızı renkli illerde artış görülmesi üzerinde MEB'den sınav takvimiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Salgındaki vaka artışları nedeniyle yüz yüze yapılması planlanan sınavlarda değişikliğe gidildi. İşte detaylar...

4.SINIFLAR YÜZ YÜZE SINAV OLACAK MI 2021?

İlkokul 4’üncü sınıflar ile ortaokulların 8’inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılacak. Yüksek riskli/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi.

4.SINIF SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaokullarda yüz yüze sınav takviminin güncellenmesi hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7’nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4’üncü sınıflar ile ortaokulların 8’inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir. Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir” denildi.