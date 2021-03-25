Kraliçe'nin torunu Zara Tindall, üçüncü bebeğini evinin banyosunda dünyaya getirdi!25 Mart altın fiyatları ne kadar 2021? Altın fiyatları bugün 2021! Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?25 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni elektronik ürünler!Bilim Kurulu Üyeleri toplanıyor: Yeni kısıtlamalar an meselesi!25 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!Müge Anlı canlı yayını bugün 25 Mart Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEBalık Ayhan'ın eşi kimdir? Emine Küçükboyacı nereli, kaç yaşında?Serbest piyasada dolar bugün kaç para? 25 Mart 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatlarıYılmaz Morgül'ün Alzheimer hastası olan annesi kansere yakalandı!Melis İşiten'in sevgilisi Sergen Deveci kimdir, nereli, kaç yaşında?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. 4. sınıf sınavları ne zaman 2021? İlkokul 4. sınıflar yüz yüze sınav olacak mı 2021?

4. sınıf sınavları ne zaman 2021? İlkokul 4. sınıflar yüz yüze sınav olacak mı 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokullarda yüz yüze sınav takviminin güncelledi. Bazı sınıfların yüz yüze sınavları devam edecekken, bazı sınıfların sınavları ise iptal edildi. Peki; 4. sınıf sınavları ne zaman 2021? 4. sınıflar yüz yüze sınav olacak mı? İşte yanıtı...

4. sınıf sınavları ne zaman 2021? İlkokul 4. sınıflar yüz yüze sınav olacak mı 2021?

Koronavirüs risk haritasında kırmızı renkli illerde artış görülmesi üzerinde MEB'den sınav takvimiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Salgındaki vaka artışları nedeniyle yüz yüze yapılması planlanan sınavlarda değişikliğe gidildi. İşte detaylar...

4.SINIFLAR YÜZ YÜZE SINAV OLACAK MI 2021?

İlkokul 4’üncü sınıflar ile ortaokulların 8’inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılacak. Yüksek riskli/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi. 

4.SINIF SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaokullarda yüz yüze sınav takviminin güncellenmesi hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7’nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4’üncü sınıflar ile ortaokulların 8’inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir. Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir” denildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT