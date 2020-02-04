4 Şubat 2020 atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılan atamalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan kararlara göre atamalar şu şekilde gerçekleşmiştir:

2020/53 Karar Sayılı Karara göre Gelir İdaresi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı.

2020/54 Karar Sayılı Karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yakup Tekin atandı.

2020/55 Karar Sayılı Karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Kemal Çağatay İmirgi atandı.

2020/56 Karar Sayılı Karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Karaman atandı.

2020/57 Karar Sayılı Karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Suat Sarıgül atandı.