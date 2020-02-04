4 Şubat 2020 atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılan atamalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan kararlara göre atamalar şu şekilde gerçekleşmiştir:
2020/53 Karar Sayılı Karara göre Gelir İdaresi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı.
2020/54 Karar Sayılı Karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yakup Tekin atandı.
2020/55 Karar Sayılı Karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Kemal Çağatay İmirgi atandı.
2020/56 Karar Sayılı Karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Karaman atandı.
2020/57 Karar Sayılı Karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Suat Sarıgül atandı.
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