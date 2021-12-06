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  3. 4 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

4 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

4 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 4 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

4 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 4 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

4 ŞUBAT 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Şubat  2022 Cuma günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:45
Adelaide United - Sydney FC
Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

16:30
Al Wahda - Al Urooba
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:00
Al Ittihad - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00
Konyaspor - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig

 Bein Sports 1

20:00
Kayserispor - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig

 Bein Sports 2

20:00
Slaven Belupo - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Termalica - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:30
Heidenheim - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

20:30
Nürnberg - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

21:15
Alianza Atl. - Ayacucho
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

22:00
NAC Breda - Roda
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
Dordrecht - Almere
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
FC Emmen - Oss
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
Volendam - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
Ajax - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
Jong PSV - Helmond
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
Maastricht - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
SC Telstar - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
Lierse - Deinze
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:30
Hertha Berlin - Bochum
Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

22:30
KGHM Zaglebie - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:45
Charleroi - Seraing
Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:45
Arbroath - Kilmarnock
İskoçya Championship

Bilyoner TV

22:45
Birmingham - Sheffield Utd
İngiltere Championship

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

23:00
Marsilya - Angers
Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00
Getafe - Levante
İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV

23:00
Burgos - Alcorcon
İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:00
Almeria - Ibiza
İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:00
Manchester Utd - Middlesbrough
İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

23:30
Cajamarca - Grau
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

Ramazan Sarı
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