4 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
4 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 4 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 4 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
4 ŞUBAT 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
4 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
11:45
Adelaide United - Sydney FC
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
16:30
Al Wahda - Al Urooba
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:00
Al Ittihad - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Konyaspor - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Kayserispor - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Slaven Belupo - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Termalica - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:30
Heidenheim - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
20:30
Nürnberg - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
21:15
Alianza Atl. - Ayacucho
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
22:00
NAC Breda - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Dordrecht - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
FC Emmen - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Volendam - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Ajax - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong PSV - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Maastricht - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
SC Telstar - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Lierse - Deinze
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:30
Hertha Berlin - Bochum
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports Max 1, Bilyoner TV
22:30
KGHM Zaglebie - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:45
Charleroi - Seraing
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:45
Arbroath - Kilmarnock
İskoçya Championship
Bilyoner TV
22:45
Birmingham - Sheffield Utd
İngiltere Championship
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
23:00
Marsilya - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00
Getafe - Levante
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV
23:00
Burgos - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:00
Almeria - Ibiza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:00
Manchester Utd - Middlesbrough
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
23:30
Cajamarca - Grau
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV