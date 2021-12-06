4 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 4 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

4 ŞUBAT 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:45

Adelaide United - Sydney FC

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

16:30

Al Wahda - Al Urooba

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:00

Al Ittihad - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00

Konyaspor - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Kayserispor - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Slaven Belupo - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Termalica - Jagiellonia

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:30

Heidenheim - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

20:30

Nürnberg - Ingolstadt

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

21:15

Alianza Atl. - Ayacucho

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

22:00

NAC Breda - Roda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Dordrecht - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

FC Emmen - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Volendam - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Ajax - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Jong PSV - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Maastricht - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

SC Telstar - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Lierse - Deinze

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:30

Hertha Berlin - Bochum

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

22:30

KGHM Zaglebie - Legia Varşova

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:45

Charleroi - Seraing

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:45

Arbroath - Kilmarnock

İskoçya Championship

Bilyoner TV

22:45

Birmingham - Sheffield Utd

İngiltere Championship

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

23:00

Marsilya - Angers

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00

Getafe - Levante

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV

23:00

Burgos - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:00

Almeria - Ibiza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:00

Manchester Utd - Middlesbrough

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

23:30

Cajamarca - Grau

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV