4 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 4 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 4 Şubat 2022 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
4 ŞUBAT 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Cuma gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 28 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.
4 ŞUBAT CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu
4 ŞUBAT CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 Kırmızı Oda/ Yeni Bölüm
4 ŞUBAT CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Asi
13.00Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
4 ŞUBAT CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11.00 Ekonomi Arası
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Habe
20:00 Aşk Mantık İntikam
4 ŞUBAT CUMA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt
4 ŞUBAT CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Bir Başka Güzel
08:30 Bu Sabah
10.15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12.15 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Aziz
4 ŞUBAT CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30Alişan İle Hayata Gülümse
12:15Şefin Özel Konuğu
13:15Beni Böyle Sev
16:30Seksenler
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00Kıbrıs Zafere Doğru
23:453'Te 3
4 ŞUBAT CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
09:00Bir Resim Bir Hikaye
09:30Fotoğraflar
09:45Yeryüzleri
10:00Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
11:00Felsefe Söyleşileri
12:00Hayat Sanat
12:30Andrea Bocelli: Love in Portofino
13:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
14:00Yabancı Sinema: Ufak Sahtekârlıklar (Small Time Crooks)
15:45Sinema +
16:30Karar Perdesi
17:30Anadolu Arkeolojisi
18:00Hayat Sanat
18:30Koleksiyoner
19:00Karalama Defteri
19:30Anjelika Akbar İle Sesler
20:00Türk Caz Standartları Enstitüsü
21:00İhmal Edilebilir Nasihatler
22:00Film Önü
22:15Yabancı Sinema: 5'ten 7'ye Cleo (Cleo From 5 to 7)