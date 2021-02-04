4 Şubat Hava Durumu 2021 | Doğu'da sağanak yağış ve kar etkili oluyor!

Meteoroloji'den gelen uyarılara göre Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu da sağanak yağı etkili olurken Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Hava durumunun ise yurtta mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredecek.