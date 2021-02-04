4 Şubat Perşembe su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU

4 Şubat Perşembe su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ başlıkları internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da 4 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...

4 ŞUBAT PERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.02.2021 09:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.02.2021 08:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

4 ŞUBAT PERŞEMBE ASKİ SU KESİNTİSİ

BEYPAZARI Arıza Tarihi: 3.02.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 3.02.2021 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ ZAFER MAHALLESİ YÜKSEK KALDIRIM SOKAK TA YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YENİ ABONE BAĞLANTISI YAPILACAĞI İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI ZAFER MAHALLESİ YÜKSEK KALDIRIM SOKAK VE BİR KISMI

ELMADAĞ Arıza Tarihi: 3.02.2021 11:15:00

Tamir Tarihi: 3.02.2021 17:00:00

Detay: Elmadağ İlçesi Hasanoğlan Bahçelievler mahallesinin Elmadağ merkez Üçevler ve Yenimahalle nin suları 03.02.2021 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı olarak kesilmiştir

Etkilenen Yerler: Hasanoğlan Bahçelievler mah, Elmadağ Üçevler mh ve Yenimahalle

4 ŞUBAT PERŞEMBE İZSU SU KESİNTİSİ

BAYRAKLI ORG.NAFİZ GÜRMAN, YAMANLAR

04.02.2021 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı BÖLGE SAYAÇ BAKIMI İÇİN 210 NOLU BÖLGE SAYACI KAPATILMIŞTIR.

BERGAMA AHMETBEYLER, ÇİTKÖY

04.02.2021 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi AHMETBEYLER VE ÇİTKÖY MAHALLESİNİ BESLEYEN İSALE HATTINA DSİ KEPÇESİNİN ZARAR VERMESİ NEDNİYLE 4 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

BUCA 29 EKİM

03.02.2021 saat 23:00 ile 04.02.2021 saat 10:00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ŞEHİT ER ARİF SERÇE SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. KESİNTİDEN SÖĞÜTLÜ MEVKİ VE ARAZİ İÇİ SOKAK ETKİLENECEKTİR

KEMALPAŞA 75.YIL CUMHURİYET

03.02.2021 saat 15:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması ÖREN 75. YIL CUMHURİYET MAHLESİNİN MÜTEAHHİT CALIŞ MASI NEDENİYLE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SULAR KESİK

KINIK YENİ

04.02.2021 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası YENİ MAHALLE İSMET İNÖNÜ CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.

KİRAZ YENİ

04.02.2021 saat 09:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

KONAK DAYIEMİR, DOLAPLIKUYU, ÜLKÜ, TUZCU, YENİ, SÜVARİ, ALTAY, SAKARYA

04.02.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 803 SK. İÇİ

NARLIDERE ÇAMTEPE 04.02.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası GÜNGÖREN CD SALMANLAR ÖNÜDEKİ VANA KAPANDI NO/69 DAKİ ÇALIŞMADAN

ÖDEMİŞ HAMAM

04.02.2021 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI HAMAMKÖY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

TİRE MAHMUTLAR

03.02.2021 saat 14:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENIYLE SU KESINTISI YAŞANMAKTADIR

TİRE FATİH

03.02.2021 saat 14:40 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası AYASOFYA CADDESINDE OLUŞAN ARIZA NEDENIYLE KESINTI YASANMAKTADIR

4 ŞUBAT PERŞEMBE İSU SU KESİNTİSİ