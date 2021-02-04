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4 Şubat Perşembe su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU -

4 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek planlı su kesintisi bilgileri, İzmir, Ankara ve İstanbul'un Kanalizasyon ve Sular İdaresi Başkanlıklarının sitelerinde paylaşıldı. Biz de resmi verileri derleyerek 4 Şubat Perşembe tarihinde bu kentlerde yaşanacak planlı su kesintilerini haberimizde derledik.

4 Şubat Perşembe su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU -

4 Şubat Perşembe su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ başlıkları internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da 4 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...

4 ŞUBAT PERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİSİ

 
İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Zafer Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.02.2021 09:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
 
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.02.2021 08:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

4 ŞUBAT PERŞEMBE ASKİ SU KESİNTİSİ

  • BEYPAZARI

    Arıza Tarihi: 3.02.2021 09:00:00
    Tamir Tarihi: 3.02.2021 17:00:00
    Detay: BEYPAZARI İLÇESİ ZAFER MAHALLESİ YÜKSEK KALDIRIM SOKAK TA YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YENİ ABONE BAĞLANTISI YAPILACAĞI İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
    Etkilenen Yerler: BEYPAZARI ZAFER MAHALLESİ YÜKSEK KALDIRIM SOKAK VE BİR KISMI

  • ELMADAĞ

    Arıza Tarihi: 3.02.2021 11:15:00
    Tamir Tarihi: 3.02.2021 17:00:00
    Detay: Elmadağ İlçesi Hasanoğlan Bahçelievler mahallesinin Elmadağ merkez Üçevler ve Yenimahalle nin suları 03.02.2021 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı olarak kesilmiştir
    Etkilenen Yerler: Hasanoğlan Bahçelievler mah, Elmadağ Üçevler mh ve Yenimahalle

4 ŞUBAT PERŞEMBE İZSU SU KESİNTİSİ

  • BAYRAKLI    ORG.NAFİZ GÜRMAN, YAMANLAR    

04.02.2021 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.    Bölge Sayaç Bakımı    BÖLGE SAYAÇ BAKIMI İÇİN 210 NOLU BÖLGE SAYACI KAPATILMIŞTIR.

  • BERGAMA    AHMETBEYLER, ÇİTKÖY    

04.02.2021 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.    Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi    AHMETBEYLER VE ÇİTKÖY MAHALLESİNİ BESLEYEN İSALE HATTINA DSİ KEPÇESİNİN ZARAR VERMESİ NEDNİYLE 4 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

  • BUCA    29 EKİM    

03.02.2021 saat 23:00 ile 04.02.2021 saat 10:00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır.    Ana Boru Arızası    ŞEHİT ER ARİF SERÇE SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. KESİNTİDEN SÖĞÜTLÜ MEVKİ VE ARAZİ İÇİ SOKAK ETKİLENECEKTİR

  • KEMALPAŞA    75.YIL CUMHURİYET    

03.02.2021 saat 15:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    Müteahhit Çalışması    ÖREN 75. YIL CUMHURİYET MAHLESİNİN MÜTEAHHİT CALIŞ MASI NEDENİYLE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SULAR KESİK

  • KINIK    YENİ    

04.02.2021 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    Ana Boru Arızası    YENİ MAHALLE İSMET İNÖNÜ CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.

  • KİRAZ    YENİ    

04.02.2021 saat 09:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.    Ana Boru Arızası    MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

  • KONAK    DAYIEMİR, DOLAPLIKUYU, ÜLKÜ, TUZCU, YENİ, SÜVARİ, ALTAY, SAKARYA    

04.02.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    Ana Boru Arızası    803 SK. İÇİ
NARLIDERE    ÇAMTEPE    04.02.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    Branşman Arızası    GÜNGÖREN CD SALMANLAR ÖNÜDEKİ VANA KAPANDI NO/69 DAKİ ÇALIŞMADAN

  • ÖDEMİŞ    HAMAM  

 04.02.2021 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.    Elektrik Arızası    GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI HAMAMKÖY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

  • TİRE    MAHMUTLAR    

03.02.2021 saat 14:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    Ana Boru Arızası    ANABORU ARIZASI NEDENIYLE SU KESINTISI YAŞANMAKTADIR

  • TİRE    FATİH    

03.02.2021 saat 14:40 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.    Ana Boru Arızası    AYASOFYA CADDESINDE OLUŞAN ARIZA NEDENIYLE KESINTI YASANMAKTADIR

4 ŞUBAT PERŞEMBE İSU SU KESİNTİSİ

 

  • Güney Mah. / Körfez
    04/02/2021 09:17:00 ile 04/02/2021 11:17:00 tarihleri arasında MÜTEAHİT ÇALIŞMASI nedeniyle su kesintisi.
  • Fatih Sultan Mah. / Derince
    04/02/2021 09:00:00 ile 04/02/2021 11:00:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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