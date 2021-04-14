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  3. 4 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

4 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

4 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Temmuz 2021 Pazarsi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

4 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 4 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

4 Temmuz 2021 Pazar BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Temmuz 2021 Pazar gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


09:00
Gold Coast Knights - Brisbane Strikers
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

09:00
Gold Coast - Moreton Bay Utd
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

09:00
Tegevajaro Miyazaki - Fukushima
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

09:00
YSCC - Kamatamare
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

11:30
Sunshine Coast - Brisbane U21
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

13:00
Ratchaburi - Pohang
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor SmartSmart Spor HD

13:00
Ehime - Blaublitz
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Nagano - Gifu
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

14:00
Lulea - Örebro
İsveç Division 1
Bilyoner TV

15:00
Tammeka - Legion
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

15:00
MuSa - Mikkeli
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

15:00
Sylvia - Assyriska FF
İsveç Division 1
Bilyoner TV

16:00
Stabaek - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

16:00
Umea - Pitea
İsveç Division 1
Bilyoner TV

16:00
Hacken - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
Varbergs - Kalmar
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
FC Vitebsk - BATE Borisov
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

17:00
Werder Bremen - CSKA Sofya
Hazırlık Maçı
Werder Bremen Youtube

17:00
Guarani - Brusque
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

17:00
Nagoya - Johor Darul
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

17:00
G Osaka - Chiangrai
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

17:00
Tampines - Jeonbuk
AFC Asya Kupası
Smart Spor 2, Spor Smart 2

17:00
Chapecoense - Bahia
Brezilya Serie A

17:00
Hammarby - Karlstad
İsveç Division 1
Bilyoner TV

17:00
Haninge - Sandvikens
İsveç Division 1
Bilyoner TV

18:00
Dinamo Minsk - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:00
F.Düsseldorf - Wurzburger Kickers
Hazırlık Maçı
Fortuna Düsseldorf Youtube

18:30
Lahti - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Mariehamn - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Lahti - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Mariehamn - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Ekenas - KPV
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Klubi 04 - VPS
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
PK 35 - Jippo
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Rovaniemi - Jaro
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Hammarby - Halmstads
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
Sirius - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:00
Parnu JK - Narva
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

19:00
Fenerbahçe - M.Başakşehir
Bölgesel Gelişim U19 Ligi
A Spor

19:00
Haugesund - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Lilleström - Mjondalen
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Odds BK - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Sarpsborg 08 - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:30
Coquimbo Unido - Rangers
Şili Kupası
Bilyoner TV

20:00
Brest - Rukh Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

21:00
Stromsgodset - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:00
Deportivo Moron - Deportivo Santamarina
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:10
Ferro Carril Oeste - Def. de Belgrano
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
All Boys - Atletico Rafaela
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Deportivo Maipu - Belgrano
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Independiente Rivadavia - Guillermo Brown
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Instituto AC - San Martin
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

22:00
Galatasaray - Beşiktaş
Bölgesel Gelişim U19 Ligi
A Spor

22:00
Flamengo - Fluminense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Sport Recife - Palmeiras
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Arturo Fernandez Vial - Universidad de Chile
Şili Kupası
Bilyoner TV

22:15
Fylkir - Kopavogur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

23:10
Quilmes - Almirante Brown
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

23:10
CA Tigre - Nueva Chicago
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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