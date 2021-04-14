4 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 4 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

4 Temmuz 2021 Pazar BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Temmuz 2021 Pazar gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



09:00

Gold Coast Knights - Brisbane Strikers

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



09:00

Gold Coast - Moreton Bay Utd

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



09:00

Tegevajaro Miyazaki - Fukushima

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



09:00

YSCC - Kamatamare

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



11:30

Sunshine Coast - Brisbane U21

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



13:00

Ratchaburi - Pohang

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor SmartSmart Spor HD



13:00

Ehime - Blaublitz

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Nagano - Gifu

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



14:00

Lulea - Örebro

İsveç Division 1

Bilyoner TV



15:00

Tammeka - Legion

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



15:00

MuSa - Mikkeli

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Sylvia - Assyriska FF

İsveç Division 1

Bilyoner TV



16:00

Stabaek - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



16:00

Umea - Pitea

İsveç Division 1

Bilyoner TV



16:00

Hacken - AIK Stockholm

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Varbergs - Kalmar

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

FC Vitebsk - BATE Borisov

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



17:00

Werder Bremen - CSKA Sofya

Hazırlık Maçı

Werder Bremen Youtube



17:00

Guarani - Brusque

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



17:00

Nagoya - Johor Darul

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



17:00

G Osaka - Chiangrai

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



17:00

Tampines - Jeonbuk

AFC Asya Kupası

Smart Spor 2, Spor Smart 2



17:00

Chapecoense - Bahia

Brezilya Serie A



17:00

Hammarby - Karlstad

İsveç Division 1

Bilyoner TV



17:00

Haninge - Sandvikens

İsveç Division 1

Bilyoner TV



18:00

Dinamo Minsk - Slavia Mozyr

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:00

F.Düsseldorf - Wurzburger Kickers

Hazırlık Maçı

Fortuna Düsseldorf Youtube



18:30

Lahti - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Mariehamn - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Lahti - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Mariehamn - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Ekenas - KPV

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Klubi 04 - VPS

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

PK 35 - Jippo

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Rovaniemi - Jaro

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Hammarby - Halmstads

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Sirius - Mjallby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:00

Parnu JK - Narva

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



19:00

Fenerbahçe - M.Başakşehir

Bölgesel Gelişim U19 Ligi

A Spor



19:00

Haugesund - Tromsö

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Lilleström - Mjondalen

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Odds BK - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sarpsborg 08 - Molde

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:30

Coquimbo Unido - Rangers

Şili Kupası

Bilyoner TV



20:00

Brest - Rukh Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



21:00

Stromsgodset - Valerenga

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:00

Deportivo Moron - Deportivo Santamarina

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:10

Ferro Carril Oeste - Def. de Belgrano

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

All Boys - Atletico Rafaela

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Deportivo Maipu - Belgrano

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Independiente Rivadavia - Guillermo Brown

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Instituto AC - San Martin

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV

22:00

Galatasaray - Beşiktaş

Bölgesel Gelişim U19 Ligi

A Spor



22:00

Flamengo - Fluminense

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Sport Recife - Palmeiras

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Arturo Fernandez Vial - Universidad de Chile

Şili Kupası

Bilyoner TV



22:15

Fylkir - Kopavogur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



23:10

Quilmes - Almirante Brown

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



23:10

CA Tigre - Nueva Chicago

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV

