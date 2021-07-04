Of'ta feci kaza! İki kişi hayatını kaybettiKaan Tangöze - Kıvılcım Ural çifti tatilde kızları İlayda'yı denizle tanıştırdı! Ortaya keyifli görüntüler çıktı!Çelik Aruoba kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü?Operasyon 41 konusu nedir, ne zaman başlayacak? Operasyon 41 nerede çekiliyor, yarışmacıları kimler?4 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Gagarine TRT 2'deAraba alacaklar dikkat! Haziran'da en çok Fiat, Renault ve Volkswagen satıldı4 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Türk Sineması "Dağ 2" TRT 1'de4 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışı | Baş Belası yeni bölümüyle ATV'deProf. Dr. Çelik Aruob'dan acı haber! Bir süredir çoklu organ yetmezliği yaşıyordu...EURO 2020 yarı final: İngiltere - Danimarka maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 4 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle Fox TV'de

4 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle Fox TV'de

FOX TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 4 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışına yer verdik. Kanal güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlarken akşam Şef Akademi'nin yeni bölümünü ekrana veriyor...

4 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle Fox TV'de

Fox TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 08:30'da Çalar Saat Hafta Sonu ekrana gelirken 16:30'da Son Yaz yayınlanıyor. 20:30'da Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken hemen ardından yeni bölümüyle Şef Akademi Fox TV ekranlarında oluyor. İşte 4 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı...

4 TEMMUZ 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kadının Eseri

12:30 Bay Yanlış

13:30 Kefaret

16:30 Son Yaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Sen Çal Kapımı

23:30 Şef Akademi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT