4 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle Fox TV'de
FOX TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 4 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışına yer verdik. Kanal güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlarken akşam Şef Akademi'nin yeni bölümünü ekrana veriyor...
Fox TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 08:30'da Çalar Saat Hafta Sonu ekrana gelirken 16:30'da Son Yaz yayınlanıyor. 20:30'da Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken hemen ardından yeni bölümüyle Şef Akademi Fox TV ekranlarında oluyor. İşte 4 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı...
4 TEMMUZ 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kadının Eseri
12:30 Bay Yanlış
13:30 Kefaret
16:30 Son Yaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Sen Çal Kapımı
23:30 Şef Akademi