4 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle Fox TV'de FOX TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 4 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışına yer verdik. Kanal güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlarken akşam Şef Akademi'nin yeni bölümünü ekrana veriyor...

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Fox TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 08:30'da Çalar Saat Hafta Sonu ekrana gelirken 16:30'da Son Yaz yayınlanıyor. 20:30'da Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken hemen ardından yeni bölümüyle Şef Akademi Fox TV ekranlarında oluyor. İşte 4 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı... 4 TEMMUZ 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Kadının Eseri 12:30 Bay Yanlış 13:30 Kefaret 16:30 Son Yaz 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu 20:30 Sen Çal Kapımı 23:30 Şef Akademi Fox Tvfox tv yayın akışı