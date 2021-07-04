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4 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Türk Sineması "Dağ 2" TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 4 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışına yer verdik. Güne Enine Boyuna programıyla başlayan kanal hemen ardından Su Savaşları'nı ekrana veriyor. Akşam ise Türk Sineması "Dağ 2" TRT 1 ekranlarında oluyor...

4 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Türk Sineması "Dağ 2" TRT 1'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TRT 1'in yayın akışı merak ediliyor. 06:15'te Yeşil Deniz ekranlarda olurken 14:10'da Ev Sineması Kuşağı "Bir Gün Bir Çocuk" yayınlanıyor. Akşam ise bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci kadını kurtarmakla görevlendirilen Özel Kuvvetler, hainlerle dolu tehlikeli bir operasyona atılmasını konu edinen Dağ 2 TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 4 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

4 TEMMUZ 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI 

04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:15 İmparatoriçe Ki

06:15 Yeşil Deniz

08:55 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Su Savaşları

14:10 Ev Sineması Kuşağı "Bir Gün Bir Çocuk"

16:20 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Türk Sineması "Dağ 2"

22:50 Türk Sineması "Dağ 2"

 

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