4 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Türk Sineması "Dağ 2" TRT 1'de
TRT 1'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 4 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışına yer verdik. Güne Enine Boyuna programıyla başlayan kanal hemen ardından Su Savaşları'nı ekrana veriyor. Akşam ise Türk Sineması "Dağ 2" TRT 1 ekranlarında oluyor...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TRT 1'in yayın akışı merak ediliyor. 06:15'te Yeşil Deniz ekranlarda olurken 14:10'da Ev Sineması Kuşağı "Bir Gün Bir Çocuk" yayınlanıyor. Akşam ise bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci kadını kurtarmakla görevlendirilen Özel Kuvvetler, hainlerle dolu tehlikeli bir operasyona atılmasını konu edinen Dağ 2 TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 4 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...
4 TEMMUZ 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:15 İmparatoriçe Ki
06:15 Yeşil Deniz
08:55 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Su Savaşları
14:10 Ev Sineması Kuşağı "Bir Gün Bir Çocuk"
16:20 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Türk Sineması "Dağ 2"
22:50 Türk Sineması "Dağ 2"