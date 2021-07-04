4 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Gagarine TRT 2'de
TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 08:30'da Kelimeler ve Şeyler ekranda olurken 18:30'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Gagarine TRT 2 izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 4 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...
TRT 2 de bugün ne var? 08:00'da Geziyorum ekranlarda olurken 15:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence yayınlanıyor. Saat 21:30'da ise Yabancı Sinema: Gagarine TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte4 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...
4 TEMMUZ 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Geri Dönüşen Sanat
05:45 Bir Oyundan Fazlası
06:15 Sinema +
07:00 Muasır
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Geziyorum
08:30 Kelimeler ve Şeyler
09:30 Western: Batıda Kan Var (Once Upon A Time In The West)
11:45 Yeryüzleri
12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00 Konsere Doğru
13:30 Londra Senfoni Orkestrası - Stravinsky Bale Müzikleri (LSO: Rattle Conducts Stravinsky Ballet Music)
15:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
16:30 ADELE LIVE IN NEWYORK CITY
17:30 Sinema +
18:15 Kısa Bir Ara
18:30 Anadolu Arkeolojisi
19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:30 Evliya Çelebi
20:00 Sarayın Lezzetleri
20:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers )
21:15 Film Önü
21:30 Yabancı Sinema: Gagarine
23:10 Film Arkası
23:40 Kısa Bir Ara