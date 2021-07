4 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Gagarine TRT 2'de

TRT 2 de bugün ne var? 08:00'da Geziyorum ekranlarda olurken 15:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence yayınlanıyor. Saat 21:30'da ise Yabancı Sinema: Gagarine TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte4 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...

4 TEMMUZ 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı

05:30 Geri Dönüşen Sanat

05:45 Bir Oyundan Fazlası

06:15 Sinema +

07:00 Muasır

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Geziyorum

08:30 Kelimeler ve Şeyler

09:30 Western: Batıda Kan Var (Once Upon A Time In The West)

11:45 Yeryüzleri

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Konsere Doğru

13:30 Londra Senfoni Orkestrası - Stravinsky Bale Müzikleri (LSO: Rattle Conducts Stravinsky Ballet Music)

15:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

16:30 ADELE LIVE IN NEWYORK CITY

17:30 Sinema +

18:15 Kısa Bir Ara

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:30 Evliya Çelebi

20:00 Sarayın Lezzetleri

20:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers )

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Gagarine

23:10 Film Arkası

23:40 Kısa Bir Ara