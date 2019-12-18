4 tuhaf psikolojik bozukluk

Psikolog Fundem Ece Kaykaç, psikolojik bozukluklar hakkında bilgi verdi.

Psikolog Fundem Ece Kaykaç, "Erotomania; namı diğer Eros hastalığıdır. Bu bozukluğa sahip olan danışanlarda kanıtlar tam tersini gösterse de belirli bir kişinin kendisine aşık olduğuna dair gerçekçi olmayan inançları bulunmaktadır. Aşık olan kişi genellikle daha yüksek sosyal statü sahibi ya da meşhur insanlardandır. Gizli mesajlar kullanarak bu kişinin kendisi ile iletişime geçtiğine inanmaktadır danışan. Bu bozukluk pek yaygın değildir. Paranoyak gerçekçi olmayan inançlar söz konusudur. Kendisine aşık olunduğu konusunda kanıtlar tam tersini gösterse de gerçek olmayan inançlara sahip olma durumunu danışan sürdürmektedir. Kadınlar arasında daha yaygındır. Aniden başlayabilir ve belirtileri uzun sürebilir. Kendisine aşık olan kişi genellikle daha yaşlı ve ulaşılması güç, daha yüksek sosyal statüden biridir. Bu kişiyle önceden çok az ya da hiç tanışıklık olmamaktadır. Yabancı El Sendromu; Öncelikle sinirsel bir bozukluktur. Anarşik el sendromu diye de bilinmektedir. Genelde sebebi büyük çaplı kazalar ve ya felç geçirmedir. Kişi farkında olmadan eli bir takım davranışlar ve aksiyonlar alabilmektedir. Ancak elin davranışları ve aksiyonları dikkatini çektiğinde kişi farkına varır. Bazı durumlarda kişi elinin kontrolünün bir uzaylı tarafından ele geçirildiğine inanır" dedi.

Üçüncü tuhaf psikolojik bozukluğun Aboulomania olduğunu ifade eden Kaykaç, "İradenin etkilendiği bir çeşit zihinsel bozukluktur. Kararsızlık hali belirtilerinden biridir. Kişiyi zayıf düşürür. Genel olarak her tür aktivite için kararsızlık hali devam etmektedir. Birçok yaygın bozukluk ile yakından ilgilidir. Bunlar anksiyete, depresyon vb. Kişi şüphe duymadan kararsız olma halindedir. Zar zor verilen kararlar da tekrar değerlendirildiği için kişi olumsuz olarak etkilenmektedir. Ayrıca belirsiz durumların olumsuz şekilde aşırı analiz edilmesi de yaygındır. Capgras Sendromu; yaygın olmayan bir bozukluktur. Kuruntulu, gerçekçi olmayan inançlar belirtileri arasındadır. Yoğun bir şekilde hissedilir. Kişi yakın çevresindeki kişilerden birinin ikizi kadar benzer bir sahtekâr tarafından yer değiştirildiğine karşı kuruntulara sahiptir. Dış görünüşleri aynı olsa da bozukluğa sahip olan kişiye göre o kişi yakın çevresindeki kişi değil başka benzer dış görünüşlü bir sahtekardır. Sebepleri tam olarak belirlenememiştir. Ancak şizofreni gibi ruhsal bozukluklar ile benzerlik gösterdiği noktalar vardır. Birçok araştırmacı sağ temporal lob hasarlarından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Travma kaynakları ortaya çıkabildiği de ihtimaller arasındadır" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA