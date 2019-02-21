4. Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda maraton başladı

Çekmeköy Belediyesi'nin bu yıl dördüncü kez düzenlediği Uluslararası Bilim Olimpiyatları'na başvurular başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, olimpiyatlar için Çekmeköy Turgut Özal Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programına video mesaj gönderdi. Yıldırım, seçildiği zaman gençlerin projelerinde en yakın çözüm ortağı olacağını söyledi.

Çekmeköy Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Proje Olimpiyatları'nın tanıtım toplantısı, Çekmeköy Turgut Özal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Daha önce Aziz Sancar, Aliya İzzetbegoviç ve Necmettin Erbakan adına düzenlenen olimpiyatlar, bu yıl Prof. Dr. Fuat Sezgin adına düzenleniyor. Olimpiyatlar Çekmeköy Belediyesi, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Maltepe Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Öğrencilerin bugün itibarı ile yapabilecekleri başvuruların alımı 5 Mayıs'a kadar devam edecek. Ödül töreni ise 14 Haziran'da gerçekleştirilecek. Araştırma, teknoloji ve enerji verimliliği kategorilerinde derece alacak projelere toplamda 66 bin lira ödül verilecek. Jüri heyeti ise Doç. Dr. Numan Sabit Çetin, Prof. Dr. Nihat Akkuş, Prof. Dr. İdris Adnan Gümüş, Prof. Dr. Hamit Topuz, Doç. Dr. Nurettin Yiğit, Doç. Dr. Gökhan Aydemir, Doç. Dr. Murat Hüdaverdi, Yrd. Doç. Dr. Melike Karakaya ve Dr. Hasan Gökceoğlu'dan oluşuyor.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nın lansman programı, Çekmeköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde Turgut Özal Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa video mesaj gönderen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, mesajında gençlere şu sözlerle seslendi: "Sizlerin bilgi ve becerilerinizi, projeye dönüştürüp hayata geçirmenizi desteklemek amacıyla Çekmeköy Belediye Başkanınız ve yeni dönemde de aday olan Ahmet Poyraz'ı tebrik ediyorum. Bilim Olimpiyatları'nın, eserleriyle bilim dünyasını aydınlatan merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin adına düzenlenmesi son derece anlamlıdır. Siz geleceğimiz gençler olarak akıl gücünüzle ülkemizin ve milletimizin aydınlık yarınlarısınız. Yaptığınız projelerle ülkemizin kalkınmasına, 100. yıl hedeflerine çok büyük katkılar sağlayacaksınız. Bu sebeple sizleri yürekten tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimde, hayallerinizi özgürce gerçekleştirmeniz için en yakın çözüm ortağınız olacağımı bilmenizi istiyorum. Sizlere inanıyor ve güveniyorum. Bu sebeple, projelerinizi, planlarınızı hayata geçirmek için eldeki bütün imkanları en iyi şekilde kullanacağımı bilmenizi isterim."

Programda ilk olarak, geçen yılın Bilim Olimpiyatları birincisi, Bursa'dan gelen 11. sınıf öğrencisi Ezgi Boz kürsüye çıktı. Boz şunları söyledi: "Bir bilim insanının yorulmadan çalışmasını sağlayan en büyük motivasyon, belirlediği hedeflerdir. Benimse en büyük hedefim ülkeme ve ülkemin güzel insanlarına faydalı olacağına inandığım projelere imza atmak. Ülkemizin yeni nesline tüm samimiyetiyle kucak açan Çekmeköy Belediyesi'ne teşekkür ederim. Düzenledikleri Bilim Olimpiyatları'yla Türkiye'nin bilim insanı olma yolunda ilerleyen gençlere sundukları imkanlardan dolayı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'a saygı ve sevgilerimi sunuyor, iyi ki varsınız diyorum. Biz gençleri düşünen ve bizlerin önünü açan yöneticilerimizi Allah başımızdan eksik etmesin."

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ise salonda büyük çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu misafirlerine hitap etti. Başkan Ahmet Poyraz, "Gelecek sizsiniz gençler. Bizler tabi ki bir mücadele ediyoruz. İstiyoruz ki gençlerimizin yetişmesinde, geleceğe hazırlanmasında belediyeler olarak imkan sunalım. Ama bizim vereceklerimiz, sizin mücadeleniz yanında hiçbir şey değil. Asıl gayret ve mücadele, "Ben gelecekte Aziz Sancar gibi ödül alacağım" diyebilen gencin mücadelesidir. O mücadeleyi, "Ben gelecekte Aziz Sancar olacağım, Necmettin Erbakan olacağım, gelecekte Aliya İzzetbegoviç olacağım, Fuat Sezgin olacağım, ben Recep Tayyip Erdoğan olacağım" diyen gençlerindir asıl mücadele. Yoksa bizim yaptığımız bir yere kadar. Ama ben karşımda bu gençliği görüyorum. Çünkü olimpiyatların finalinde o keşiflerinizi görünce, "evet, işte geleceğimiz bu elhamdülillah" diyorum. Bizim ömrümüz vefa eder mi bilmiyorum ama inanın bir Aziz Sancar gibi ödül almış, daha ötesini almış ve belki bunları gelecekte anlatacak kardeşlerim çıkacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Bu gençlik sizsiniz. Değerli hocam Fuat Sezgin'in rahmetli olduğu tarih 30 Haziran. Bir aksilik olmazsa ödül törenini İnşallah bu tarihte yaparız. Bunun çalışmalarını başlatalım" diye konuştu.

Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, "Bilimsel çalışma önemlidir, gereklidir, vazgeçilemezdir. Gelecekte bilimle uğraşacak nitelikte öğrencileri bulabilmek ve onlara bu fırsatı sunabilmek önemlidir. Çekmeköy Belediyesi son 4 yıldır Uluslararası Bilim Olimpiyatları ile isteyen öğrencilere bu fırsatı sunmaktadır. Bu güzel ve anlamlı çalışmaların yeni Aziz Sancarları, Necmettin Erbakanları, Aliya İzzeetbegoviçleri, Fuat Sezginlerin yetişmesine katkıda bulunacağı inancıyla başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, "Ben burada iki teşekkür için bulunuyorum. Birinci teşekkür, geleceğimizi şekillendirecek olan gençlere bilimi sevdirme anlamında imkanlar sunan değerli Ahmet Poyraz başkanımıza. Çünkü ülkemizin son 16 yılındaki gelişmelere baktığımızda, bunların hepsinin altında bilimsel çalışmalar yatıyor. İkinci olarak, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı yönetim kurulu üyesiyim. Sayın Cumhurbaşkanımız, hocamızın vefat ettiği 30 Haziran günü naaşının başında, 2019'un Fuat Sezgin yılı ilan edilmesini istemişti. Dolayısıyla Fuat Sezgin yılını ilan eden ve 48 yıl sonra yitik bilim insanını milletimize kazandıran Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Biz Maltepe Üniversitesi olarak, Ahmet Poyraz başkanımızın bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirmekten, çorbada karınca kararınca tuzumuz bulunmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu tür kapıları gençlere açma noktasında azimle, cesaretle ve kararlılıkla ilerleyen başkanımızın bu tür hizmetlerine katkı sunmak bizler için onurların en büyüğüdür."

Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan ise şunları söyledi: "Ülkemizin 2023, 2050, 2071 gibi büyük hedefleri var. Bunların gerçekleştirmek de sizlere düşüyor. Umuyorum ki geleceğin bilim adamları ve devasa projelerde görev alacak kişiler sizlerin arasından çıkacaktır. Sağ olsun belediye başkanımız böyle bir şans ortaya koymuş durumda ve inşallah gençlerimiz bunu çok iyi bir şekilde değerlendirirler diye düşünüyorum."

Kaynak: İHA