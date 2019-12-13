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  3. 4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini duyurdu.

4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 4 Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu YTS, ülkelerine sınır dışı edilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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