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  3. 4 Yaşındaki Beren’in isteği yerine getirildi! Başkan Yazıcı'dan engelsiz salıncak talep etti, ekipler harekete geçti

4 Yaşındaki Beren’in isteği yerine getirildi! Başkan Yazıcı'dan engelsiz salıncak talep etti, ekipler harekete geçti

Tuzla’nın Şifa Mahallesi’nde oturan spina bifida ve hidrosefaliyiz hastalığı olan 4 yaşındaki Beren, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan kendisinin de binebilmesi için engelsiz salıncak talebinde bulundu. Beren'in talebi karşısında Tuzla Belediyesi ekipleri harekete geçti.

4 Yaşındaki Beren’in isteği yerine getirildi! Başkan Yazıcı'dan engelsiz salıncak talep etti, ekipler harekete geçti

Tuzla’nın Şifa Mahallesi’nde oturan 4 yaşındaki Beren, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan bir istekte bulundu.

Spina bifida ve hidrosefaliyiz hastalığı nedeniyle parklarda bulunan salıncaklara binemeyen Beren, evinin yakınında bulunan Şehit Bahadırhan Solak Parkı’na engelsiz salıncak kurulması konusunda Başkan Yazıcı’dan talepte bulundu.

ENGELSİZ SALINCAK KURULDU

Başkan Yazıcı Beren'in isteğine kayıtsız kalmadı ve Tuzla Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, Şehit Bahadırhan Solak Parkı’na Beren ve diğer çocuklarında kullanabilmesi için engelsiz salıncak kurdu. Parkta annesinin yardımıyla salıncakta sallanan Beren’in mutluluğu ise kameralara yansıdı.

4 Yaşındaki Beren’in isteği yerine getirildi! Başkan Yazıcı'dan salıncak talep etti, ekipler harekete geçti

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