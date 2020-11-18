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  3. 4 yaşındaki çocuğun taksinin altında ezilme anları!

4 yaşındaki çocuğun taksinin altında ezilme anları!

Esenyurt'ta abisiyle yolda yürüyen 4 yaşındaki Abdullah Karataş isimli bir çocuk, arkadan hızla gelen bir taksinin altında kaldı. Abisinin çığlıklarına koşan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alınırken polis ise sürücüyü gözaltına aldı.

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18 Kasım 2020 Çarşamba 15:23
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