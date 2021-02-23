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  3. 4 yaşındaki çocuğunun bagajından düştü! Büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü

4 yaşındaki çocuğunun bagajından düştü! Büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü

Çin'in Fuyang kentinde 4 yaşındaki bir çocuk seyir halindeki bir aracın bagajından düştü. Yoğun trafiğin arasında kalan çocuk, ayağa kalkıp arabasına doğru koşmaya başlarken çocuğun düştüğünü fark eden ebeveyni ise bir süre sonra araban inip çocuğunun yanına gitti. Felaketten dönülen olay kameralara böyle yansıdı.

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23 Şubat 2021 Salı 17:34
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