4 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi

İzmir'in Konak ilçesindeki iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler korkunç manzarayla karşı karşıya kaldı. Evde tek başına olan 4 yaşındaki küçük çocuğun cansız bedeni bulundu.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Bu esnada evde yalnız olduğu öğrenilen 4 yaşındaki Bulut Gürgür'ün dumandan etkilendiği bildirilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Bulut Gürgür'ün cansız bedeni olay yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, yangın esnasında evde olmadığı öne sürülen Bulut Gürgür'ün ailesi, küçük çocuktan gelen acı haber üzerine sinir krizi geçirdi. Yangın dolayısıyla daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.