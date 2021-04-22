Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Gürgen Öz koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?4 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdiKasımpaşa 0-1 Başakşehir | MAÇ SONUCUHıncal Uluç: "Avrupa Süper Ligi projesi iğrenç bir şey"Son dakika | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldıSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclisimiz varlığını ilelebet sürdürecektirSurvivor'da kim diskalifiye oluyor? Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası gözyaşlarına hakim olamadılar22 Nisan 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Süper Lig ekibine koronavirüs şoku: 2 pozitif vaka!Hedef tam isabet vuruldu! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 4 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi

4 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi

Olay, İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. İki katlı bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

4 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi

İzmir'in Konak ilçesindeki iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler korkunç manzarayla karşı karşıya kaldı. Evde tek başına olan 4 yaşındaki küçük çocuğun cansız bedeni bulundu.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Bu esnada evde yalnız olduğu öğrenilen 4 yaşındaki Bulut Gürgür'ün dumandan etkilendiği bildirilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Bulut Gürgür'ün cansız bedeni olay yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, yangın esnasında evde olmadığı öne sürülen Bulut Gürgür'ün ailesi, küçük çocuktan gelen acı haber üzerine sinir krizi geçirdi. Yangın dolayısıyla daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT