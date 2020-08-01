4 yaşındaki Miraç'tan dünden beri haber alınamıyor!

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, dün akrabalarını ziyaret için Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek ailesinin 4 yaşındaki oğlu Miraç Çiçek, gittikleri evin önünde oynarken kayboldu.

Çocuklarının oynadığı yerde bulunmadığını fark eden aile, köydeki vatandaşların da yardımıyla küçük Miraç'ı aramaya başladı. 4 yaşındaki Miraç'ı bulamayan aile, durumu jandarmaya ihbar etti.

Vakit kaybetmeden olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları halen sürüyor. Karadan yürütülen çalışmalara, jandarma drone ile havadan da destek veriyor.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları hem karada hem de Dicle Nehri'nde sürdürülüyor.

Tüm bunlara ek olarak çalışmalarda jandarma ekipleri, hassas burunlu köpeklerle de arama yapıyor.

NE OLUR OĞLUMU BULUN

Kaybolan Miraç Çiçek'in acılı annesi Firdevs Çiçek, bayram ziyareti için köye gittiklerini belirterek, oğlunun kuzenleriyle evin önünde oynadığını ifade etti.

Kardeşlerinin eve su içmeye geldiğini söyleyen Çiçek, "Miraç'ın nerede olduğunu sordum. Kapının önünde oynadığını söylediler. Su verdim, 'Kardeşinizin yanına gidin.' dedim. 5 dakika sonra sordum, oğlum orada değildi." şeklinde konuştu.

Acılı anne Çiçek, çevreye baktığını ve oğlunu göremediğini söyleyerek, herkese haber verdiğini, oğlunu aramaya başladıklarını anlattı.

Bu köyün yabancısı olduğunu ve ilk defa geldiğini belirten anne Çiçek, şunları ekledi: "Allah rızası için bana oğlumu getirin. Dünden bu yana haber alamıyorum. Açtır, susuzdur. Daha 4 yaşında, küçüktür oğlum. Ne olur oğlum, başına bir şey gelmeden, cesedi bir yerden çıkmadan bulunsun."