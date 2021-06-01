4 yıl aranın ardından İlker Ayrık Seksenler'de: "Çağırdılar, geldik"

Yaz sezonuna kadrosuna kattığı yeni isimlerle hızlı bir başlangıç yapmak isteyen Seksenler dizisi, Mucize Doktor dizisinde izlediğimiz usta oyuncu Reha Özcan ile Zeynep Demirel’i kadrosuna katan Seksenler dizisi, yıllar önce diziden ayrılan İlker Ayrık’la anlaşmıştı.

2012-2017 yılları arasında dizinin kadrosunda yer alan oyuncu İlker Ayrık, dizide Çağatay karakterine can veriyordu.

Ünlü oyuncunun dizi setindeki görüntüleri yayınlandı. Ayrık, “Seksenler projesine ait bütün parçaların herkes tarafından sevildiğini biliyoruz. Çağatay da bunun parçası. Sağ olsun çağırdılar, biz de geldik” şeklinde konuştu.