4 yıl önce kaybolan kardeşini aramak için Müge Anlı'ya gelmişti! Ağabeye canlı yayında gözaltı...

Kaybolmadan kısa bir süre önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle engelli kalan 23 yaşındaki Hasan Kiraz, 4 yıl önce şüpheli şekilde kayboldu. Aile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak çocuklarının bulunmasını istemişti. Aylarca araştırılan konuya ilişkin Müge Anlı ilginç detaylara ulaşmıştı.

Kaza nedeniyle Hasan Kiraz’a maddi ve manevi tazminat ödenmişti. Bu tazminat, alma konusunda sigortacı olduğu söylenen Süheyla ve Niyazi adlı iki şahıs aileye sözde yardımcı olmuştu. Gencin şüpheli kaybından sonra ise ağabeyi Hüseyin Kiraz kardeşinin parasını çekerek Niyazi adlı şahsa verdiği ortaya çıkmıştı.

Müge Anlı; Sakarya Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonla Niyazi ve Süheyla adlı şahısların da aralarında bulunduğu 14 şahsın organize şekilde sigorta usulsüzlüğüne karışma iddiasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu. Bugün de Hasan Kiraz’ın ailesi, Müge Anlı’nın canlı yayınındaydı. Ağabey de yayın esnasında ekiplerce gözaltına alındı.

Gözaltının detaylarını aktaran Müge Anlı; “Niyazi, sigorta usulsüzlüğü ile ilgili teknik takibe takıldı. Üstelik yaptığı konuşmalar sırasında Hasan Kiraz’ın kaybından da bahsediyordu. Şimdi Hasan Kiraz’ın kaybıyla, Niyazi Demiröz’ün karışmış olduğu şebekenin ne bağlantısı var, o araştırılıyor” dedi.