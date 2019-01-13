4 yıl önce organ nakli olan hastanın organları 4 hastaya umut oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 yıl önce böbrek nakli olan ve bu ameliyattan sonra kendi organlarını da bağışlayan İlhan Asa'nın (48), beyin felci sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ömümü gerçekleşti. Bunun üzerine Asa'nın kalbi karaciğeri ve iki korneası, başka hastalara nakil yapılmak üzere alındı.

Beyin damarlarına bağlı felç geçiren ve İnegöl ilçesindeki özel hastanede tedavi gören İlhan Asa'nın, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. 4 yıl önce böbrek nakli olan Asa, aynı yıl organlarını bağışladı. Asa'nın ölümünün ardından organ nakli için Bursa ve İstanbul'daki özel hastanelerden gelen uzman Organ Nakil ekipleri, Hastanenin Nöroloji Uzmanı Dr. Utku Ayvacıoğlu, Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Dr. Mahmut Gül ve Organ Nakil Koordinatörü Di̇lek Sevinç'ten oluşan ekipler, Asa'nın kalbini, karaciğerini ve iki korneasını alarak, tedavi gören 4 hastaya nakledilmek üzere hastanelere sevk edildi.

4 HASTAYA UMUT OLDU

Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Dr. Mahmut Gül, "Beyin damarlarına bağlı felç olmuş ve hastanemize sevk edilmişti. Hastanemizde tedavisi süren 48 yaşındaki erkek hastamızın maalesef beyin ölümü gerçekleştirdi. Hastamız 4 yıl önce organ nakli olurken, organlarını da bağışlamıştı. Bu sabah beyin ölümü gerçekleşen hastamızın organlarının nakli için hızlı bir süreç başladı. Hastamızın kalp, Karaciğer ve iki korneası nakledilmek üzere alındı. Hastamızın kalbi İstanbul'dan gelen ekip tarafından, Karaciğer ve korneaları Bursa'dan gelen ekip tarafından alındı. Vefat eden hastamız, 4 hastaya umut oldu" dedi.

DİNİMİZDE ORGAN BAĞIŞININ SEVABI VAR

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın kayın biraderi Şahin Keser, "Eniştem ölmeden önce Türkiye'ye örnek olacak, organ bağışında bulunmuş. Organa çok ihtiyacı olan insanlar var. Organ nakli bekleyenler için eniştemizin organları inşallah umut olur. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesine vesile olmuşuzdur. Dinimizde organ bağışının sevabı var" dedi.

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DHA