4 yıllık bölümler arasında yer alan Adli Bilimler Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Adli Bilimler bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Adli Bilimler bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) Adli Bilimler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Adli Bilimler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 414,4382 90.406 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Adli Bilimler (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 337,0066 200.632 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Adli Bilimler (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 263,6229 439.115 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Adli Bilimler (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 261,6678 449.602

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.