4 yıllık bölümler arasında yer alan Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 440,42923 11.650 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 432,02213 13.769 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 419,88968 17.248 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 324,51744 52.450 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 319,88695 54.290 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 362,90056 37.337 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 338,80005 46.684 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 336,90707 47.416 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) DİL 1+0 / 1 228,18435 96.589

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