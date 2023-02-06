4 yıllık bölümler arasında yer alan Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|440,42923
|11.650
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|432,02213
|13.769
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|419,88968
|17.248
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|324,51744
|52.450
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|319,88695
|54.290
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|362,90056
|37.337
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|338,80005
|46.684
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|336,90707
|47.416
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0 / 1
|228,18435
|96.589
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.