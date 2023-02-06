4 yıllık bölümler arasında yer alan Arap Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Arap Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Arap Dili ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Arap Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) DİL 100+3 / 103 392,99845 26.302 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Arap Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 80+2 / 82 381,89799 30.317 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Arap Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 303,75195 60.977 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Arap Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 285,90228 68.653 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Arap Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 284,23568 69.327 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Arap Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 265,91321 76.674 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Arap Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 261,10129 79.932 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Arap Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 253,38485 83.146 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Arap Dili ve Edebiyatı (İkinci) (Arapça) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 252,74244 84.061 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Arap Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 240,16368 90.317 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Arap Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 229,69747 95.845 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Arap Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 229,17136 96.111

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.