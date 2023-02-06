4 yıllık bölümler arasında yer alan Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 4+0 / 4 469,79499 5.852 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 389,80088 27.422 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 323,42288 52.874 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 318,48135 54.852 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 21+0 / 21 309,13199 58.759 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 259,18204 80.873

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.