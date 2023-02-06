4 yıllık bölümler arasında yer alan Arapça Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Arapça Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Arapça Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Arapça Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Arapça Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 6+0 / 6 438,68392 12.079 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Arapça Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 5+0 / 5 412,28963 19.658 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Arapça Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 5+0 / 5 401,01213 23.502 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Arapça Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 3+0 / 3 394,43666 25.758 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Arapça Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 318,66840 54.794 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Arapça Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 311,16664 57.950 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Arapça Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 358,77869 38.915 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Arapça Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 338,85242 46.664 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Arapça Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 20+0 / 20 247,83045 86.471 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Arapça Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 25+0 / 25 213,27215 104.200 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Arapça Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 34+0 / 34 209,36586 106.155 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Arapça Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 17+0 / 17 185,69387 116.643

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