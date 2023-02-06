(4 Yıllık) Arapça Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Arapça Öğretmenliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Arapça Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Arapça Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Arapça Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Arapça Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Arapça Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Arapça Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL6+0 / 6438,6839212.079
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Arapça Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL5+0 / 5412,2896319.658
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Arapça Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL5+0 / 5401,0121323.502
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Arapça Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL3+0 / 3394,4366625.758
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)Arapça Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62318,6684054.794
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Arapça Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62311,1666457.950
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Arapça Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62358,7786938.915
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Arapça Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL40+1 / 41338,8524246.664
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Arapça Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL20+0 / 20247,8304586.471
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Arapça Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL25+0 / 25213,27215104.200
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Arapça Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL34+0 / 34209,36586106.155
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Arapça Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL17+0 / 17185,69387116.643

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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