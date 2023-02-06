4 yıllık bölümler arasında yer alan Arapça Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Arapça Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Arapça Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Arapça Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Arapça Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0 / 6
|438,68392
|12.079
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Arapça Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0 / 5
|412,28963
|19.658
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Arapça Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0 / 5
|401,01213
|23.502
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Arapça Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|3+0 / 3
|394,43666
|25.758
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Arapça Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|318,66840
|54.794
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Arapça Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|311,16664
|57.950
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Arapça Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|358,77869
|38.915
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Arapça Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1 / 41
|338,85242
|46.664
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Arapça Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|20+0 / 20
|247,83045
|86.471
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Arapça Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|25+0 / 25
|213,27215
|104.200
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Arapça Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|34+0 / 34
|209,36586
|106.155
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Arapça Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|17+0 / 17
|185,69387
|116.643
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.