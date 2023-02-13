4 yıllık bölümler arasında yer alan Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 447,9410 58.426 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 432,7913 72.197 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 430,5061 74.377 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 429,0956 75.721 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 426,8160 77.949 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 416,6520 88.071 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 416,6200 88.110 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 416,4026 88.343 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 414,5955 90.202 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 407,1345 98.262 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 402,5841 103.177 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 396,5158 110.092 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 393,1261 114.009 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 391,4260 116.008 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 389,1188 118.813 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 383,7561 125.496 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 383,7015 125.552 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 383,6904 125.571 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 383,0981 126.298 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 378,7099 132.020 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 376,8757 134.500 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 375,0328 137.123 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 374,3251 138.106 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 369,6206 144.684 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 367,7589 147.456 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 366,7044 148.992 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 364,6668 152.057 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 364,3502 152.508 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 363,7550 153.428 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 362,5122 155.272 Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 361,5469 156.744 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 360,7710 157.915 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 360,5362 158.286 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 359,9584 159.160 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 359,6571 159.647 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 358,3272 161.803 İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 358,2417 161.914 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 354,3183 168.520 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 353,5176 169.959 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 352,8795 171.017 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 352,8639 171.046 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 352,1433 172.260 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 350,6409 174.838 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 347,6104 180.241 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 347,0097 181.328 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 346,0946 182.967 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 344,5319 185.914 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 344,0249 186.926 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 343,8989 187.176 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 341,8076 191.043 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 340,6232 193.310 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 339,1330 196.301 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 338,1612 198.203 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 335,6326 203.411 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 334,6320 205.483 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 22+0 / 22 334,5641 205.646 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 334,4453 205.916 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 333,1245 208.657 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 333,1032 208.699 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 332,3623 210.297 Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 332,3094 210.411 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 326,9843 222.115 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 322,5491 232.419 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 321,7312 234.336 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 321,6102 234.644 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 319,5824 239.597 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 319,4698 239.894 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 319,3710 240.148 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 319,0611 240.891 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 66+0 / 66 319,0505 240.913 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 318,1318 243.173 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 315,8885 248.842 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 315,7705 249.116 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 311,8385 259.348 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 310,7675 262.284 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 310,7373 262.362 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 310,0402 264.254 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 308,7492 267.887 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 31+0 / 31 306,0584 275.465 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 305,8132 276.197 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 28+0 / 28 305,8008 276.250 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 302,8481 284.843 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 31+0 / 31 301,6670 288.436 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 301,6133 288.606 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 297,9812 299.844 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 296,8442 303.481 Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 296,5336 304.503 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 296,3462 305.099 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 296,2608 305.384 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 295,8241 306.846 Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 293,6936 313.899 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 292,0846 319.282 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 291,9646 319.650 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 45+2 / 47 291,2135 322.198 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 290,9863 323.029 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 290,0983 326.252 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 289,9797 326.655 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 289,4821 328.413 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 289,1449 329.630 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 33+0 / 33 287,7556 334.514 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 286,6895 338.396 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 18+0 / 18 286,3257 339.704 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 285,3644 343.145 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 285,2704 343.500 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 285,2349 343.638 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 284,2204 347.451 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 28+0 / 28 283,8290 348.894 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 283,4113 350.543 İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 282,8873 352.554 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 281,4795 357.973 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 280,9788 359.956 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 279,2413 367.043 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 29+0 / 29 278,8268 368.698 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 277,5906 373.799 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 276,5959 377.961 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 276,4065 378.774 Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 275,2572 383.685 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 274,5915 386.595 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 274,5067 386.985 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 273,5040 391.407 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 272,4231 396.303 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 272,3426 396.658 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 272,0303 398.059 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 271,5044 400.522 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 271,1278 402.241 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 28+0 / 28 270,2077 406.618 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 270,2024 406.640 Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 270,0799 407.221 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 268,9922 412.396 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 267,3123 420.540 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 265,5486 429.367 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 265,2936 430.636 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 38+0 / 38 264,7883 433.208 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 32+0 / 32 263,8036 438.237 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 33+0 / 33 262,9831 442.564 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 261,5694 450.120 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 261,3449 451.351 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 260,9616 453.538 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 260,2924 457.284 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 260,1054 458.313 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 259,8013 460.018 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 259,6177 461.040 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 21 258,7796 465.869 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 258,6693 466.494 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 258,3342 468.428 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 21 258,2245 469.052 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 258,0570 470.022 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 24+0 / 24 257,3428 474.156 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 256,5507 478.823 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 256,4795 479.237 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 254,9370 488.758 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 254,8091 489.566 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 253,1149 500.402 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 252,2920 505.793 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 252,2333 506.194 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 24+0 / 24 250,8862 515.032 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 47+0 / 47 250,6777 516.414 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 249,9677 521.293 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 28+0 / 28 247,5173 538.753 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 247,5094 538.808 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 247,4865 538.985 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 247,1448 541.528 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 247,0269 542.366 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 21 246,8846 543.464 Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 31+0 / 31 246,4445 546.753 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 246,0745 549.519 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 47+0 / 47 245,5826 553.121 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 47+0 / 47 242,9421 573.567 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 241,8919 582.048 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 239,1160 605.470 Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 238,6593 609.432 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 236,1315 631.973 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 38+0 / 38 235,7574 635.442 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 232,9314 662.416 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 26+0 / 26 230,8768 682.881 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 23+0 / 23 227,6557 716.666 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 225,7329 737.931 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 24+0 / 24 214,0320 878.765 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 211,3753 913.224 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 199,6111 1.072.459 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 11 Dolmadı Dolmadı

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