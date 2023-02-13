(4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9447,941058.426
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12432,791372.197
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8430,506174.377
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103429,095675.721
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9426,816077.949
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7416,652088.071
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9416,620088.110
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11416,402688.343
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12414,595590.202
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62407,134598.262
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72402,5841103.177
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72396,5158110.092
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8393,1261114.009
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9391,4260116.008
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93389,1188118.813
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8383,7561125.496
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9383,7015125.552
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4383,6904125.571
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11383,0981126.298
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9378,7099132.020
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5376,8757134.500
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7375,0328137.123
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82374,3251138.106
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82369,6206144.684
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10367,7589147.456
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6366,7044148.992
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41364,6668152.057
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12364,3502152.508
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77363,7550153.428
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4362,5122155.272
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6361,5469156.744
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82360,7710157.915
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11360,5362158.286
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72359,9584159.160
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6359,6571159.647
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6358,3272161.803
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9358,2417161.914
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8354,3183168.520
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62353,5176169.959
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8352,8795171.017
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5352,8639171.046
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3352,1433172.260
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5350,6409174.838
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4347,6104180.241
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6347,0097181.328
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62346,0946182.967
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6344,5319185.914
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82344,0249186.926
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6343,8989187.176
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8341,8076191.043
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82340,6232193.310
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3339,1330196.301
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6338,1612198.203
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72335,6326203.411
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6334,6320205.483
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL22+0 / 22334,5641205.646
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82334,4453205.916
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5333,1245208.657
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40333,1032208.699
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82332,3623210.297
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8332,3094210.411
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31326,9843222.115
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72322,5491232.419
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9321,7312234.336
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72321,6102234.644
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7319,5824239.597
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72319,4698239.894
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31319,3710240.148
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10319,0611240.891
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL66+0 / 66319,0505240.913
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67318,1318243.173
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2315,8885248.842
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82315,7705249.116
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4311,8385259.348
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72310,7675262.284
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77310,7373262.362
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51310,0402264.254
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52308,7492267.887
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL31+0 / 31306,0584275.465
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52305,8132276.197
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL28+0 / 28305,8008276.250
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72302,8481284.843
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL31+0 / 31301,6670288.436
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72301,6133288.606
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72297,9812299.844
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72296,8442303.481
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62296,5336304.503
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62296,3462305.099
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62296,2608305.384
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31295,8241306.846
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52293,6936313.899
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52292,0846319.282
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62291,9646319.650
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL45+2 / 47291,2135322.198
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62290,9863323.029
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72290,0983326.252
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72289,9797326.655
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82289,4821328.413
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL16+0 / 16289,1449329.630
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL33+0 / 33287,7556334.514
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72286,6895338.396
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL18+0 / 18286,3257339.704
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL30+0 / 30285,3644343.145
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34285,2704343.500
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77285,2349343.638
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82284,2204347.451
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL28+0 / 28283,8290348.894
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34283,4113350.543
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51282,8873352.554
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25281,4795357.973
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82280,9788359.956
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62279,2413367.043
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL29+0 / 29278,8268368.698
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62277,5906373.799
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7276,5959377.961
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59276,4065378.774
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62275,2572383.685
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40274,5915386.595
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42274,5067386.985
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62273,5040391.407
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52272,4231396.303
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20272,3426396.658
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14272,0303398.059
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72271,5044400.522
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68271,1278402.241
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL28+0 / 28270,2077406.618
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20270,2024406.640
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34270,0799407.221
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59268,9922412.396
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6267,3123420.540
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51265,5486429.367
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51265,2936430.636
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL38+0 / 38264,7883433.208
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL32+0 / 32263,8036438.237
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL33+0 / 33262,9831442.564
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52261,5694450.120
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51261,3449451.351
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1260,9616453.538
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1260,2924457.284
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8260,1054458.313
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15259,8013460.018
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17259,6177461.040
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL21+0 / 21258,7796465.869
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34258,6693466.494
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34258,3342468.428
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL21+0 / 21258,2245469.052
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15258,0570470.022
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL24+0 / 24257,3428474.156
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34256,5507478.823
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34256,4795479.237
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14254,9370488.758
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5254,8091489.566
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25253,1149500.402
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51252,2920505.793
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25252,2333506.194
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL24+0 / 24250,8862515.032
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL47+0 / 47250,6777516.414
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8249,9677521.293
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL28+0 / 28247,5173538.753
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8247,5094538.808
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25247,4865538.985
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25247,1448541.528
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL16+0 / 16247,0269542.366
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL21+0 / 21246,8846543.464
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL31+0 / 31246,4445546.753
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3246,0745549.519
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL47+0 / 47245,5826553.121
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL47+0 / 47242,9421573.567
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20241,8919582.048
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6239,1160605.470
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11238,6593609.432
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2236,1315631.973
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL38+0 / 38235,7574635.442
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL16+0 / 16232,9314662.416
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL26+0 / 26230,8768682.881
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL23+0 / 23227,6557716.666
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15225,7329737.931
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL24+0 / 24214,0320878.765
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15211,3753913.224
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25199,61111.072.459
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 11DolmadıDolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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